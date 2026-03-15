Историја во Ф1: 19-годишниот Кими Антонели ја освои првата победа во кариерата на Големата награда на Кина

Кими Антонели, 19-годишникот на Мерцедес, ја освои Големата награда на Кина, втората трка од календарот на Формула 1 за 2026 година. Тинејџерот имаше најдобра стартна позиција и ја искористи за да ја забележи својата прва победа во Формула 1, поминувајќи го клупскиот колега Џорџ Расел на целта. Дуелот на Ферари заврши со Луис Хамилтон на третото место и Шарл Леклер на четвртото место, обезбедувајќи континуитет на добрите перформанси на тимот

Антонели вчера постави нов рекорд во Формула 1 како најмладиот возач во историјата што освоил „пол позиција“ на возраст од 19 години и 201 ден. Тој го надмина претходниот рекордер Себастијан Фетел за речиси две години, што го истакнува неговиот неверојатен потенцијал

Последниот пат кога Луис Хамилтон се искачи на подиумот беше на Големата награда на Лас Вегас во 2024 година, што го покажува колку долго чекал да се врати на врвот. Антонели ја потврди својата форма и одличната работа на техничкиот тим на денешната трка, каде доминираше и го диктираше темпото во поголемиот дел од трката

Безбедносното возило излезе во раните фази на трката, но тоа не му пречеше на тинејџерот, додека битките меѓу возачите на Ферари беа еден од највозбудливите моменти на патеката

Мекларен и нивните возачи, светскиот шампион Ландо Норис и Оскар Пјастре, беа губитници на денот. Иако стартуваа од третиот ред поради квалификациите, проблемите со автомобилите ги принудија да не завршат на подиумот, оставајќи го Антонели да го одбележи својот прв голем успех во кариерата