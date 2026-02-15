0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителството на Сараевскиот кантон побара, два дена по страшната несреќа во близина на Националниот музеј, притвор за возачот на трамвајот Аднан Касаповиќ, тврдејќи дека досегашниот тек на истрагата покажал дека трагедијата е предизвикана од „човечки фактор“.

Ова е последната позната информација за случајот што ја вознемири босанската јавност, а наредните денови би можеле да донесат нови докази што би можеле целосно да го расветлат случајот.

Како што изјави обвинителот Един Шаќировиќ на вчерашното рочиште, Обвинителството на Казахстан досега ги добило анализите на четири вештаци, од кои двајца се од машинската струка, еден од електротехниката и еден од сообраќајната област. Експертите од областа на електричната енергија и сообраќајот дошле до заклучок дека сè е во ред со трамвајот. Значи, кога станува збор за електрична енергија, немало нарушувања на напонот или блокади, а кога станува збор за механиката, сите механизми биле исправни.

Што се однесува до сообраќајниот експерт, тој заклучи дека возачот ја пропуштил можноста да ја намали брзината на трамвајот. Тој исто така рече дека трамвајот се движел со поголема брзина од дозволената и дека, минувајќи низ кривината, можел да вози многу побавно.

Она што Обвинителството на КС бара притвор за возачот е исказот на еден од сведоците кој изјавил дека трамвајот немал никакви технички проблеми при возењето и дека за него работел правилно. Други сведоци во своето сведочење рекоа дека трамвајот возел „со поголема брзина“.

Ова е информација што покрена многу прашања во јавноста. Едно од главните е зошто искусен возач би влегол во кривина со преголема брзина, знаејќи дека тоа може да доведе до излетување на трамвајот од шините и речиси очигледни фатални последици?

Исто така, се поставува прашањето зошто Обвинителството на Казахстан не собрало други докази пред рочиштето за притвор, вклучувајќи ги камерите лоцирани на бројни блиски згради, како и онаа во самиот трамвај? Ова речиси сигурно би можело да даде многу појасна слика за решавање на овој случај.

Една од клучните камери би можела да биде онаа што го прикажува семафорот помеѓу Амбасадата на САД и Машинскиот факултет. Доколку се покаже дека трамвајот бил запрен на семафор пред оваа несреќа, или дека се движел со пропишаната брзина и одеднаш забрзал, тоа веројатно би укажало на она што го тврдат работниците на GRAS – дека возачот не бил виновен.

Токму тоа го соопшти Обвинителството – истрагата беше отворена дури во саботата и ќе бидат прегледани снимките од безбедносните камери, што би можело да даде многу појасна слика за настанот.

Тие велат дека побарале притвор за возачот токму поради објавеното видео од несреќата, кое „ја вознемири јавноста“. А овој дел од барањето на Обвинителството наиде на бројни коментари, со оглед на тоа што не била забележана вознемиреноста на јавноста за возачот.

Сведок кој бил на местото на несреќата дал важна изјава за „Фејс ТВ“ во саботата за да фрли светлина врз случајот. Таа рекла дека возачот „мавнал со рацете“ кон граѓаните да се тргнат од патот и дека „двапати“ ја затрубил сирената на трамвајот.

За време на сослушувањето пред Кантоналниот суд, самиот возач изјави дека не е виновен и дека причината за несреќата е од техничка природа.

„Ова им е добро познато на сите работници на GRAS и дека ова им се случува на овие момци многу често. Имав сличен случај пред 20 години. Исто така, има видео надзор што беше на трамвајот и ќе покаже многу. Тој снимка сè уште не е прегледана“, рече тој.

Други возачи на трамвај, исто така, веруваат дека трагедијата се случила поради дефект што му дал на трамвајот „абнормално забрзување“ и дека возачот не можел ништо да направи во таа ситуација.

Кантоналниот суд денес ќе донесе одлука за притворот на возачот. Што и да е, јасно е дека досегашната истрага не може со сигурност да каже што се случило и дека прегледувањето на снимките и реконструкцијата на настаните во наредните денови би можеле да дадат многу појасна слика.

