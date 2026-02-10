Истрагата напредува, мистеријата продолжува: Смртните случаи во планините ја оживеаја „Твин Пикс“ во Бугарија

Шест лица беа пронајдени мртви во планините на западна Бугарија во текот на изминатата недела во случај обележан со контрадикторни информации и необични околности, што го натера еден обвинител да ги спореди двете тројни смртни случаи со мистериозната серија од 1990-тите „Твин Пикс“.

„Ова е случај без преседан во нашата земја“, изјави Захари Васков, директор на Националната полициска управа, на прес-конференција, објави „Ројтерс“.

Обвинителите се сомневаат дека смртните случаи би можеле да бидат резултат на убиство-самоубиство или самоубиства, а недостатокот на јасни одговори ги поттикна шпекулациите и теориите на заговор кај Бугарите.

Во неделата, полицијата ги откри телата на три лица, вклучувајќи го и 15-годишното момче, во кампер-комбе во областа на врвот Околчиќ. Истражителите веруваат дека тие се поврзани со тројно убиство што се случи една недела претходно во планинска колиба во близина на Петрохан, која подоцна беше запалена.

Колибата служела како база за невладина организација посветена на зачувување на природата, иако некои извештаи ги опишуваат и нејзините членови како „шумари“ кои со години патролирале во областа во близина на српската граница и ѝ помагале на граничната полиција.

Пет од шестемина мртви биле членови на невладината организација Национална агенција за контрола на заштитени подрачја и живееле во колибата, соопшти полицијата. Момчето било син на пријател на еден од членовите.

Ниту еден од членовите на групата не бил достапен за коментар.

Полицијата објави снимки од надзорните камери од надворешноста на колибата од 1 февруари, денот на убиствата, на кои се гледа како сите шестмина мртви се поздравуваат. Три лица кои останале во колибата подоцна биле снимени како ја палат.

Полицијата соопшти дека членовите на организацијата имале врски со тибетскиот будизам, додавајќи дека во колибата биле пронајдени будистички книги и знамиња. Тие, исто така, цитираа близок роднина кој зборувал за „екстремна психолошка нестабилност“ во рамките на групата.

Четири чаури, два пиштола и пушка биле пронајдени во близина на телата, соопшти полицијата, а форензичките експерти утврдиле дека истрелите биле испукани од блиску.

Полицијата подоцна ги пронашла преостанатите тројца, но ги пронашла мртви во кампер. Две од лицата имале повреди на главата, додека обдукцијата на третото лице е сè уште во тек.

„Можеме да заклучиме дека во обете истраги, една од главните верзии на кои работиме е убиство-самоубиство и самоубиство“, изјави Наталија Николова, вршител на должноста главен обвинител на Апелациониот обвинител во Софија.