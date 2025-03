Истрага за Кочани: Одговорноста на директорите на ДПИ и ДЗС

0 SHARES Сподели Твитни

Кога државниот обвинител вчера објави дека се води истрага за пожарот во Кочани, беше посочено дека под истрага се и двајца поранешни директори на Државниот пазарен инспекторат за неизвршување службени должности во периодот од 9.1.2020 до 16.3.2025. Сепак, во тој период функцијата ја извршувале четворица, вклучувајќи го и сегашниот директор. Нејасно е зошто само еден директор на Дирекцијата за заштита и спасување е под истрага, од вкупно четворица, од 2012 година наваму. Министерството за внатрешни работи вчера ја презентираше кривичната пријава и теоријата за случајот поврзан со пожарот во кабарето „Пулс“ во Кочани, каде животот го загубија 59 лица. Под истрага се 34 лица: 27 директно поврзани со пожарот и уште 7 полициски службеници.

Она што нејасно произлегува од истрагата е зошто не се опфатени и други функционери. Според државниот обвинител Љупчо Коцевски, кои ги опиша “верижните пропусти” на различните одговорни лица, истражувањето опфатило целиот времески период од 2012 до 2025 година, кога осомничените не ги следеле прописите за безбедност. Исто така, мерката е насочена кон сите градоначалници на општината, но не и кон сите директори на институциите. На пример, иако четири лица ја воделе Државниот пазарен инспекторат во наведениот период, истрагата се однесува само на двајца.

И кога станува збор за Дирекцијата за заштита и спасување, иако повеќе ја воделе, истрагата го вклучува само еден директор. И покрај тоа што Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава, нејасно е зошто актуелниот директор на ДПИ не е под истрага, иако институтот за пазарен инспекторат потенцијално не презел соодветни мерки.

Што се однесува до полицијата, истрагата е фокусирана на седум полициски функционери за кои се бара притвор поради изготвување и потпишување позитивно мислење за објектот, додека истиот функционирал спротивно на законските прописи. Ова отвора прашања за одговорноста и на актуелните полициски структури, слично како и во случајот на актуелниот градоначалник.

Очигледен е недостатокот на доследност во истрагата, откако нема објаснување зошто некои лица се изоставени и дали ќе има дополнителна истрага за нив. Разоткривањето на овие недоследности би можело да донесе важни дискусии во јавноста и потенцијално да ги промени тековните обвиненија.

The post Истрага за Кочани: Одговорноста на директорите на ДПИ и ДЗС appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: