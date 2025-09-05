Истрага на Би-Би-Си: 128.115 Руси загинале во војната

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 128.000 руски војници се потврдени како мртви во Украина од почетокот на инвазијата во 2022 година, според заедничката истрага на руската служба на Би-Би-Си, порталот „Медиазон“ и мрежата на волонтери, пишува „Киев пост“ .До почетокот на септември, истражувачкиот тим успеал да идентификува 128.115 руски војници кои починале по име. Само во текот на јуни, јули и август оваа година, новинарите пронајдоа 23.305 нови некролози, а имаше и денови со дури 420 нови известувања за смрт, што е околу три пати повеќе од дневниот просек во 2024 година.Структура на руските загубиБи-Би-Си забележува дека објавените некролози не го одразуваат вкупниот број на смртни случаи во реално време, бидејќи извештаите за жртвите често се одложуваат и бараат дополнителна верификација. Истрагата откри дека 14% од идентификуваните мртви биле регрути од казнени колонии, додека 29% биле волонтери кои потпишале договори по почетокот на војната. Се вели дека процентот на волонтери „рапидно расте“ и сега го формира ‘рбетот на руските офанзивни сили.Околу 11% од загинатите биле мобилизирани војници, иако се претпоставува дека вистинската бројка е поголема бидејќи во многу некролози не е наведена воената состојба на починатиот.Проценки на вкупните загубиМосква и Киев ретко објавуваат официјални бројки за жртвите. Украина проценува дека вкупните руски загуби, вклучувајќи ги мртвите и ранетите, надминале еден милион. Претседателот Володимир Зеленски на 12 август изјави дека руските загуби се околу три пати поголеми од украинските, но не откри точни бројки за украинската страна.Според податоците од Генералштабот на Украина од 5 септември, Русија изгубила 1.086.220 војници од февруари 2022 година, што е во согласност со проценките на западните разузнавачки агенции. Во меѓувреме, „Медиазона“ и „Медуза“, во посебна анализа, проценуваат дека најмалку 220.000 руски војници загинале од почетокот на инвазијата, користејќи ги податоците од регистарот на наследство како примарен извор.Би-Би-Си и Медиазона првпат ја објавија својата потврдена база на податоци за жртвите во февруари 2025 година, на третата годишнина од војната, а волонтерите рачно го проверуваат секој запис за да ја осигурат точноста на податоците.

