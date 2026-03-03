Истражувачите тестираат бетон од пустински песок: Долго време се сметаше за невозможно

0 SHARES Сподели Твитни

Иако го има во изобилство во пустинските региони, пустинскиот песок се покажа како несоодветен за производство на конвенционален бетон. Но, и тоа би можело наскоро да се промени.

Истражувачи од Норвешкиот универзитет за наука и технологија (NTNU) и Универзитетот во Токио развија прототип на градежен материјал што би можел да ги промени сегашните стандарди во производството на бетон.

Нивното решение, наречено ботанички песоклив бетон , овозможува употреба на пустински песок во производството на бетонски елементи , што досега не беше можно поради неговите специфични својства.

Бетонот е , веднаш по водата, најкористениот материјал на планетата. Годишно се произведуваат повеќе од четири милијарди тони цемент, а самото производство е одговорно за околу осум проценти од глобалните емисии на јаглерод диоксид.

Паралелно, градежниот сектор во голема мера се потпира на речен песок и кршен камен, чија експлоатација станува сè попроблематична, како поради ограничените ресурси, така и поради негативните еколошки последици, како што се ерозијата и губењето на природните животински живеалишта.

Зошто пустинскиот песок не се користел досега?

Рен Веи, постдокторски студент на NTNU, истакна дека со години се води дискусија за можноста за користење на пустински песок во производството на бетон, но дека главниот проблем е токму неговата фина гранулација, што го прави неспособен да обезбеди соодветна кохезија во бетонската структура, а со тоа и не ја обезбедува потребната тврдост за градилиштата.

Алтернативен пристап без класичен цемент

Тим истражувачи одлучи да истражи различен метод на производство, кој не вклучува традиционално лепење со употреба на големи количини цемент . Наместо тоа, пустинскиот песок се комбинира со адитиви од растителна основа и фини дрвени честички. Смесата потоа се изложува на топлина и притисок, со што се постигнува компактна и цврста структура на материјалот.

Сите тестови беа спроведени во лабораториите на Универзитетот во Токио. Истражувачите детално го анализираа влијанието на различните параметри – температура, однос на состојките, ниво на притисок, време на притискање и вид на песок – врз густината и цврстината на финалниот производ.

Како што е наведено, беше тестирана цела низа фактори со цел да се утврди како одредени варијабли влијаат врз механичките својства на материјалот.

Резултатите покажаа дека со правилно прилагодување на условите, може да се добие густ и стабилен материјал, без потпирање на стандардни процеси.

Предности и недостатоци на новиот бетон

Според досегашните наоди, овој бетон има доволна цврстина за употреба во неструктурни елементи, како што се поплочување и пешачки патеки. Сепак, истражувачите нагласуваат дека материјалот сè уште не е подготвен за употреба во големи структурни системи или во тешки услови на отворено.

Особено се истакнува потребата од дополнително тестирање на отпорноста на студена клима и долгорочната издржливост. Исто така, експертите предупредуваат дека пустинскиот песок треба да се користи локално, со цел да се избегнат дополнителни емисии на гасови предизвикани од транспорт на тешки материјали на долги растојанија.

Доколку понатамошните истражувања ја потврдат одржливоста и трајноста на овој материјал, неговата примена би можела да ја намали потребата од експлоатација на речен песок и дробење на планински масиви, а во исто време да ги искористи ресурсите што денес во пустинските подрачја се сметаат за проблем, а не за потенцијал.

Студијата беше објавена во списанието „Journal of Building Engineering“, што отвори простор за понатамошен развој и евентуална комерцијализација на овој иновативен градежен материјал.

