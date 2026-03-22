Истражувањата откриваат неочекувани придобивки од мултивитамините за постари лица

Дневното земање мултивитамини може да го забави биолошкото стареење за околу два месеци годишно, покажува нова студија. Научниците велат дека ефектот би можел да дојде од пополнување на празнините во исхраната, но тие забележуваат дека наодите се сè уште ограничени и бараат дополнителна потврда. Мултивитамините се едни од најчесто земаните додатоци во исхраната, но истражувањата за нивните потенцијални здравствени придобивки досега даваат неконзистентни резултати, објавува Health.com.

Што откри новото истражување

Истражувачите сакале да тестираат дали мултивитамините влијаат на биолошкото стареење, или на брзината со која телото старее на клеточно ниво. Биолошката возраст може да биде поголема или помала од вистинската возраст, во зависност од состојбата и здравјето на организмот. Во студијата, објавена во списанието „Nature Medicine“, биолошката возраст е измерена со помош на пет таканаречени епигенетски часовници, кои ја проценуваат врз основа на промените во ДНК.

Тимот анализирал ДНК од примероци од крв од 958 здрави возрасни лица запишани во COSMOS, големо, долгорочно испитување кое тестирало дали мултивитамините и екстрактот од какао можат да го намалат ризикот од сериозни болести како што се срцеви заболувања и рак. Учесниците, со просечна возраст од 70 години, земале мултивитамин, екстракт од какао или плацебо секој ден во текот на две години.

Резултатите покажаа дека земањето мултивитамин дневно имало мал, но значаен заштитен ефект врз двата епигенетски часовници, забавувајќи ги за околу два месеци годишно. Најголема корист била забележана кај лица кои биле биолошки постари од нивната вистинска возраст на почетокот на студијата.

Ова откритие „го проширува нашето разбирање за здравствените ефекти на мултивитамините и дава докази дека би можеле да промовираме здраво стареење преку достапни и безбедни интервенции“, рече д-р Сидонг Ли, истражувач во болницата „Бригам енд Женс“ и главен автор на студијата.

Како мултивитамините можат да влијаат на стареењето и кои се ограничувањата?

Авторите на студијата забележуваат дека мултивитамините во испитувањето можеби го забавиле биолошкото стареење со пополнување на постојните нутритивни недостатоци, кои, доколку не се лекуваат, можат да го забрзаат стареењето. Сепак, постојат и ограничувања. Сара Глински, регистриран диететичар од Канада, истакнува дека епигенетските часовници се корисни, но несовршени алатки и можеби не се најсигурен индикатор за биолошката возраст.

Студија од 2024 година откри дека два популарни епигенетски часовници, и двата користени во новото истражување, биле развиени на популации на кои им недостасувала етничка и географска разновидност, што ги прави нивните проценки за биолошката возраст неконзистентни кога се применуваат на поголем збир на податоци.

Дополнително, само два од петте епигенетски часовници во студијата покажаа статистички значајни промени, „што дополнително ја илустрира сложеноста на клеточното стареење“, рече Вилијам Ли, лекар, научник и автор.

Исто така, важно е да се напомене дека учесниците во студијата биле здрави, па затоа резултатите може да не се однесуваат на луѓе со состојби како дијабетес или срцеви заболувања, изјави за „Хелт“ Бони Вилијамс, магистер и регистриран диететичар во Медицинскиот центар „ОСФ Хелткер Сент Џозеф“ во Илиноис.

Дали треба да земам мултивитамин?

Иако резултатите од студијата се охрабрувачки, авторите напишаа дека се потребни повеќе истражувања за да се потврдат придобивките од мултивитамините против стареење. Минатите истражувања покажаа некои слаби врски помеѓу употребата на мултивитамини и намалениот ризик од рак и когнитивниот пад, но ова може да биде поврзано со одредени витамини, како што се витамините Д и Б.

Генерално, земањето мултивитамини не е штетно, но на повеќето луѓе не им е потребен ако веќе јадат балансирана исхрана со многу овошје, зеленчук, протеини, интегрални житарки и здрави масти.

„Одржувањето здрав начин на живот е секогаш врвен приоритет за промовирање на здраво, квалитетно стареење“, рече Сидонг Ли.

Сепак, експертите забележуваат дека одредени групи кои се изложени на ризик од нутритивни недостатоци може да имаат корист од мултивитамини. Ова ги вклучува хоспитализирани лица или оние со хронични болести кои влијаат на апсорпцијата на хранливи материи. Луѓето со намален апетит поради баријатриска хирургија или земање лекови од групата GLP-1 исто така можат да имаат корист. Конечно, вашиот лекар може да ви помогне да утврдите дали мултивитаминот е вистинскиот за вас.

