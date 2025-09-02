Истражувањето открива: Една навика која сите ја сакаме може да го намали ризикот од срцеви заболувања за 20 проценти, сега е совршено време да ја примените

0 SHARES Сподели Твитни

За да се намали ризикот од срцеви заболувања, обично се советува да се намали внесувањето на мрсна и солена храна, да се ограничи алкохолот и да се вежба повеќе.

Сепак, резултатите од една неодамнешна студија покажаа дека дополнителните часови сон за време на викендите може да го намалат ризикот од срцеви заболувања за речиси 20 проценти.

Истражувачка студија на Европското здружение за кардиолози ги испитуваше моделите на спиење на повеќе од 90.000 поединци. Речиси 20.000 од нив се бореле со недостаток на сон.

Оние кои го надополниле недостатокот на сон за време на викендите добиле дополнителни 1,28 до 16,06 часа сон. Нивниот ризик од срцеви заболувања, како што се исхемична срцева болест, срцева слабост, атријална фибрилација и мозочен удар, бил за 20 отсто помал до крајот на студијата. Лишувањето од сон е поврзано со хипертензија, коронарна срцева болест и дијабетес.

Како точно се поврзани спиењето и здравјето на срцето?

Во основа, спиењето е потребно за да се намали стресот на срцето и да му се овозможи да закрепне од напорниот ден. Додека спиеме, отчукувањата на срцето се забавуваат, крвниот притисок се намалува и дишењето се стабилизира. Прекинатиот сон исто така може да предизвика срцев стрес. Недостатокот на сон придонесува и за воспаленија и стврднувања на артериите.

