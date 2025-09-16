ИСФРЛИ САМО ЕДНА НАМИРНИЦА И СЕ ПРЕПОЛОВИ! Гоца Тржан откри како успеала да ослабе

0 SHARES Сподели Твитни

Наместо ригорозни диети, пејачката се фокусира на одржлив начин на исхранаПејачката Гоца Тржан со години се бореше со вишок килограми, но најде начин да ја одржи посакуваната фигура.Откако учествуваше во реалното шоу „Survivor“, каде драстично ослабе, Гоца разви своја диета која ѝ помага да остане во форма.Сега таа открива како да балансира здрава исхрана со повремени задоволства.Наместо ригорозни диети, пејачката се фокусира на одржлив начин на исхрана што ѝ овозможува да ужива во омилената храна, но умерено. Учеството во реалното шоу „Survivor“ беше пресвртница за пејачката. Живеејќи со минимални оброци како ориз и риба, таа ослабе помалку од 50 килограми. View this post on Instagram A post shared by Goca Tržan (@gocatrzan) Мојот тогашен сопруг и ќерка речиси и да не ме препознаа на аеродромот – откри Гоца.Ова искуство ја мотивираше да го промени својот пристап кон исхраната и тренингот.– Избегнувам леб, иако го обожавам, како и сè што има врска со тесто. Сакам мафини и печива, но не ми е дозволено да ги јадам, и сум целосно свесна за тоа. Кога ќе одлучам да јадам тесто, го подготвувам сама, а потоа не се надувувам. Избегнувам слатки, но не можам да одолеам на сладолед. Човекот понекогаш мора да си угоди и да биде среќен. Сите сме живи луѓе и сакаме да ја прекршиме здравата исхрана – рече пејачката.Гоца се фокусира на рамнотежа, избегнува индустриски преработени производи, но повремено си дозволува омилени закуски како сладолед. Исто така, таа често користи путер од кикирики и мед како поздрава алтернатива на слатките. Овој пристап ѝ овозможува да ја одржува својата тежина без да прави премногу жртви.

