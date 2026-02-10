Исхраната игра клучна улога: Овие намирници помагаат во градењето мускулна маса

0 SHARES Сподели Твитни

Градењето мускулна маса бара не само редовен тренинг, туку и правилна исхрана. Храната што ја јадеме игра клучна улога во закрепнувањето и растот на мускулите, поради што е важно да избираме храна што му обезбедува на телото доволно протеини, енергија и здрави масти.

Протеините се основните градежни блокови на мускулите, па затоа вашата дневна исхрана треба да вклучува храна како што се пилешки и мисиркини гради, јајца, риба како што се лосос и туна, посно говедско месо, како и сирење со ниска масленост, грчки јогурт и млеко. Храната од растително потекло како што се наутот, гравот и леќата се исто така добри извори на протеини.

Покрај протеините, на телото му се потребни и квалитетни јаглехидрати за да обезбеди енергија за тренинг и да помогне во закрепнувањето. Овесна каша, кафеав ориз, компири, слатки компири, тестенини од цело зрно, леб од цело зрно и киноа се меѓу намирниците што често се препорачуваат за луѓе кои сакаат да ја зголемат мускулната маса.

Здравите масти исто така играат важна улога, бидејќи придонесуваат за хормонална рамнотежа и регенерација на телото. Јаткасти плодови како што се ореви, бадеми и лешници, како и кикирики, путер од кикирики, авокадо, маслиново масло и разни семиња можат да бидат вреден додаток на исхраната.

Не треба да се занемаруваат ниту овошјето и зеленчукот, бидејќи тие му обезбедуваат на телото витамини и минерали неопходни за нормално функционирање. Бананите, бобинките, спанаќот, брокулата, пиперките и доматите му помагаат на телото полесно да се опорави и да го намали заморот по тренингот.

Урамнотежената исхрана, заедно со доволно сон и редовна физичка активност, е од суштинско значење за постепено и здраво градење на мускулна маса.

