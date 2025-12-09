Исхрана според крвна група: Која храна го забрзува вашиот метаболизам, а која му штети – откријте ја тајната за повеќе енергија

Диетата според крвната група се базира на идејата дека различните крвни групи реагираат различно на одредена храна и дека правилната исхрана според крвната група може да го подобри здравјето, енергијата и метаболизмот. Овој пристап е дизајниран од д-р Питер Д’Адамо, а според неговата теорија, крвната група одредува како вашето тело ја вари храната и колку сте подложни на одредени болести.
Крвна група 0 – „Ловци“
Карактеристики: Луѓето со крвна група 0 имаат посилен дигестивен систем и подобро ги вариат протеините од животинско потекло.
Препорачана диета:
Месо: говедско, пилешко, риба (особено лосос, туна, бакалар)
Зеленчук и овошје: брокула, моркови, кељ, смокви, сливи
Избегнувајте: житарки, мешунки, млечни производи
Совет: Фокусирајте се на протеини и зеленчук и минимизирајте го внесот на житарки и преработени јаглехидрати.
Крвна група А – „Фармери“
Карактеристики: Дигестивниот систем е почувствителен, тие најдобро реагираат на растителни протеини.
Препорачана диета:
Растителна храна: соја, тофу, мешунки, интегрални житарки
Зеленчук и овошје: спанаќ, брокула, карфиол, јаболка, круши
Месо: ограничено, по можност пилешко или риба
Избегнувајте: црвено месо, млечни производи, пченица
Совет: Исхраната треба да биде главно вегетаријанска, богата со свеж зеленчук и интегрални житарки.
Крвна група Б – „Номади“
Карактеристики: Тие се толерантни на различни видови храна, вклучувајќи месо и млечни производи.
Препорачана диета:
Месо: јагнешко, зајачко, риба
Млечни производи: млеко, сирење, јогурт
Зеленчук и овошје: зелен зеленчук, банани, ананас, грозје
Избегнувајте: пилешко, кикирики, сусам
Совет: Оваа крвна група има пофлексибилен метаболизам , па затоа може да ужива во разновидна исхрана, но треба да избегнувате пилешко месо и некои јаткасти плодови.
Крвна група AB – „Енигма“
Карактеристики: Комбинација од карактеристики на крвните групи А и Б; дигестивниот систем е чувствителен, но толерира разновидна храна.
Препорачана диета:
Месо и риба: риба, мисирка, јагнешко во умерени количини
Зеленчук и овошје: зелен зеленчук, бобинки, банани
Млечни производи: млеко, сирење, јогурт во умерени количини
Избегнувајте: црвено месо, пилешко, пченка
Совети: Комбинирајте ги принципите од групите А и Б, со фокус на риба, зеленчук и умерени количини млечни производи.
Дополнителни совети за сите крвни групи:
Останете хидрирани – водата е клучна за метаболизмот и детоксикацијата.
Изберете свежа и непреработена храна.
Ограничете го внесот на шеќер и рафинирани јаглехидрати.
Комбинирајте физичка активност со исхрана за оптимално здравје.
