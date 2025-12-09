Исхрана според крвна група: Која храна го забрзува вашиот метаболизам, а која му штети – откријте ја тајната за повеќе енергија

0 SHARES Сподели Твитни

Диетата според крвната група се базира на идејата дека различните крвни групи реагираат различно на одредена храна и дека правилната исхрана според крвната група може да го подобри здравјето, енергијата и метаболизмот. Овој пристап е дизајниран од д-р Питер Д’Адамо, а според неговата теорија, крвната група одредува како вашето тело ја вари храната и колку сте подложни на одредени болести.

Крвна група 0 – „Ловци“

Карактеристики: Луѓето со крвна група 0 имаат посилен дигестивен систем и подобро ги вариат протеините од животинско потекло.

Препорачана диета:

Месо: говедско, пилешко, риба (особено лосос, туна, бакалар)

Зеленчук и овошје: брокула, моркови, кељ, смокви, сливи

Избегнувајте: житарки, мешунки, млечни производи

Совет: Фокусирајте се на протеини и зеленчук и минимизирајте го внесот на житарки и преработени јаглехидрати.

Крвна група А – „Фармери“

Карактеристики: Дигестивниот систем е почувствителен, тие најдобро реагираат на растителни протеини.

Препорачана диета:

Растителна храна: соја, тофу, мешунки, интегрални житарки

Зеленчук и овошје: спанаќ, брокула, карфиол, јаболка, круши

Месо: ограничено, по можност пилешко или риба

Избегнувајте: црвено месо, млечни производи, пченица

Совет: Исхраната треба да биде главно вегетаријанска, богата со свеж зеленчук и интегрални житарки.

Крвна група Б – „Номади“

Карактеристики: Тие се толерантни на различни видови храна, вклучувајќи месо и млечни производи.

Препорачана диета:

Месо: јагнешко, зајачко, риба

Млечни производи: млеко, сирење, јогурт

Зеленчук и овошје: зелен зеленчук, банани, ананас, грозје

Избегнувајте: пилешко, кикирики, сусам

Совет: Оваа крвна група има пофлексибилен метаболизам , па затоа може да ужива во разновидна исхрана, но треба да избегнувате пилешко месо и некои јаткасти плодови.

Крвна група AB – „Енигма“

Карактеристики: Комбинација од карактеристики на крвните групи А и Б; дигестивниот систем е чувствителен, но толерира разновидна храна.

Препорачана диета:

Месо и риба: риба, мисирка, јагнешко во умерени количини

Зеленчук и овошје: зелен зеленчук, бобинки, банани

Млечни производи: млеко, сирење, јогурт во умерени количини

Избегнувајте: црвено месо, пилешко, пченка

Совети: Комбинирајте ги принципите од групите А и Б, со фокус на риба, зеленчук и умерени количини млечни производи.

Дополнителни совети за сите крвни групи:

Останете хидрирани – водата е клучна за метаболизмот и детоксикацијата.

Изберете свежа и непреработена храна.

Ограничете го внесот на шеќер и рафинирани јаглехидрати.

Комбинирајте физичка активност со исхрана за оптимално здравје.

The post Исхрана според крвна група: Која храна го забрзува вашиот метаболизам, а која му штети – откријте ја тајната за повеќе енергија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: