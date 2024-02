Исчезнаа 9 рудари! Свлечиште во турски рудник, ангажирани 400 спасувачи! Погледнете го моментот на колапсот! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Девет рудари се водат за исчезнати откако лизгање на земјиштето го зафати рудникот за злато „Анаголд“ во источна Турција, соопшти денеска Министерството за енергетика.

Во соопштението се нагласува дека во тек се операции за спасување на рударите.

Со рудникот лоциран во провинцијата Ерзинчан стопанисува и е во сопственост на фирмата „Лиѓа Маденчилик“.

BREAKING: A landslide trapped at least nine workers at a gold mine in eastern Turkey, search and rescue efforts underway pic.twitter.com/SSzFYuSXbA— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 13, 2024

Компанијата која стопанисува со рудникот во соопштение вели дека „во моментов најважно во ова тешко време е здравјето и безбедноста на вработените и изведувачите“.

Турскиот министер за внатрешни работи Али Јерликаја за локалните медиуми изјави дека во потрагата по исчезнатите рудари учествуваат 400 спасувачи.

Покрената е истрага за причините за инцидентот.

