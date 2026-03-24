Исчезнатите кучиња од Кина станаа вирална сензација откако пешачеа 17 км до нивниот дом

Група од седум кучиња станаа вирална сензација во Кина откако се појавија снимки од нивното враќање дома. Нивните сопственици ги бараа со денови, само за кучињата на крајот да прошетаат повеќе од 17 километри сами и да се вратат во своето село, објавува „Гардијан“.

Видеото кое го обиколи светот

Видеото, кое првпат беше објавено онлајн на 15 март, ги прикажува кучињата – вклучувајќи златен ретривер, лабрадор, германски овчар и пекинезер – како шетаат по автопат во Чангчун, главниот град на североисточната кинеска покраина Џилин, каде што температурите можат да паднат под нулата ноќе. Групата ја предводеше корги, подоцна идентификуван во кинеските медиуми како Дапанг. Видеото брзо стана вирално и наводно собрало повеќе од 230 милиони прегледи.

Откако ја видел снимката, волонтер во локалниот центар за спасување кучиња скитници по име Тонг Тонг, загрижен за нивната благосостојба на ниските температури, ги обиколил блиските села и залепил летоци за исчезнатите кучиња.

„Кога се разбудив наутро на 18 март и видов дека врне снег во Чангчун, бев особено загрижен за седумте кучиња. Се плашев дека немаат што да јадат или пијат. Па позајмив дрон и тргнав да ги барам“, рече Тонг Тонг во видео објавено од центарот за спасување.

Среќно враќање дома

На 19 март беше објавено дека кучињата се вратиле дома. Три од кучињата, вклучувајќи го и Дапанг, ѝ припаѓаат на жена која живее во село во близина на Чангчун.

Таа за руските медиуми изјави дека ги барала своите миленици четири дена и дека била на работ да се откаже кога Дапанг влегол сам во куќата на 18 март. Потоа сопственикот ги пребарал околните села и ги пронашол другите кучиња, кои оттогаш биле згрижени од друг локален жител.

Што всушност се случи?

Не е јасно зошто кучињата исчезнале, но некои интернет корисници изразија загриженост дека можеби биле киднапирани поради нивното месо, кое сè уште се смета за деликатес во некои делови од Кина. Други шпекулираат дека биле украдени за да бидат препродадени како домашни миленици или едноставно се изгубиле сами.

Бирото за култура и туризам на покраината Џилин на 21 март објави дека кучињата се изгубиле сами, привлечени од германски овчар кој бил во ерекција и за кој се знае дека исчезнува со денови. Државните медиуми предупредија дека инцидентот „ги одразува недостатоците во ширењето на информациите на Интернет, каде што се мешаат вистинските и лажните вести, а субјективните шпекулации лесно се прифаќаат и се шират како факти“.

Приказната што трогна милиони

Некои корисници на интернет се шегуваа дека авантурата на кучињата би можела да се претвори во филм или верзија со играни филмови на „Кучиња на патрола“, канадски детски цртан филм за едно момче и неговата група кучиња спасени.

„Гледајќи го ова, ми се роди солза. Кучињата се навистина најдобри пријатели на човекот“, напиша еден корисник на социјалната мрежа Веибо.

