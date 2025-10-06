Исчезна 12-годишно девојче од Скопје

ВестиИсчезна 12-годишно девојче од Скопје Written by Леонардо on 6.October.2025 More in Вести: Фон дер Лајен следната недела во посета на Скопје 6.October.2025 Мицкоски тврди дека во политиката влегол чесно и со искрени намери: „Мојата имотна состојба од тогаш до денес е непроменета“ 6.October.2025 Брисел го урива ветото – крај за билатералните блокади?! 6.October.2025 На 05.10.2025 во СВР Скопје, Е.Љ. од Скопје пријавила дека од домот се оддалечила нејзината 12-годишна ќерка М.Љ..Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Пронајдете не на следниве мрежи: