Вести

Исчезна 12-годишно девојче од Скопје

Written by Леонардо on

More in Вести:

На 05.10.2025 во СВР Скопје, Е.Љ. од Скопје пријавила дека од домот се оддалечила нејзината 12-годишна ќерка М.Љ..

Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето.

Пронајдете не на следниве мрежи: