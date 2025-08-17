Исчистете го вашиот накит и вратете му го сјајот со овие ефикасни трикови

0 SHARES Сподели Твитни

Со текот на времето, сребрениот накит може да го изгуби својот препознатлив сјај и да стане потемен отколку што бил кога сте го купиле. Различни фактори како што се влажноста, потењето, козметиката и контактот со кожата придонесуваат за овој процес, но за среќа, со неколку едноставни чекори, можете да ја вратите неговата изгубена убавина.

За среброто што содржи скапоцени камења, се препорачува употреба на природен дрвен пепел. Нанесете го пепелот на сребрените делови и полирајте со мека крпа додека не се отстрани нечистотијата.

Среброто може да реагира со кожата и да остави темни траги. За да го спречите ова, исплакнете го накитот во вода со неколку капки амонијак, исушете го, а потоа нанесете слој безбоен лак за нокти на деловите што доаѓаат во контакт со кожата.

За да го одржите среброто сјајно подолго, чувајте го во затворени пластични кеси.

Злато

Ако вашиот златен накит го изгуби својот сјај поради долго време во кутија, едноставно измијте го со топла вода и благ сапун. За детали како што се гравирани шари, користете мека четка за заби. По миењето, нежно исушете го накитот, користејќи мека, сува крпа.

Златен прстен може ефикасно да се исчисти со потопување во алкохол, по што следува лесно четкање за отстранување на сите нечистотии.

Бисери

Бисерите најдобро го задржуваат својот сјај кога се носат редовно. Ако не ги носите долго време, можат да ја изгубат бојата и да станат помалку сјајни.

Пожолтените бисери може да се освежат со кратко потопување во млак вински оцет – доволно е само две минути. После тоа, исплакнете ги во чиста, млака вода и оставете ги да се исушат на чиста крпа.

Бакар

Бакарниот накит со текот на времето го губи својот топол, црвеникав сјај. Можете да користите обичен детергент за миење садови за да го исчистите. Ако се појават темни дамки, отстранете ги со потопување памукче во комбинација од оцет и сол, а потоа избришете ги проблематичните области.

За дополнителен сјај, истријте го накитот со кора од лимон – природен и ефикасен трик за полирање.

