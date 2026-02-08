Италијанската премиерка Мелони ги нарече антиолимписките демонстранти “непријатели на Италија“

Италијанската премиерка Џорџа Мелони денеска ги осуди демонстрантите против Зимските олимписки игри како „непријатели на Италија“ по судирите меѓу демонстрантите и полицијата во Милано, еден од двата града домаќини на ЗОИ, и наводните саботажи на железничката мрежа во близина на Болоња во централна Италија, објавија британските медиуми.

Инцидентите се случија на првиот ден од натпреварите на Зимските олимписки игри, чиј домаќин е Милано, финансискиот главен град на Италија, заедно со алпскиот град Кортина.

Мелони ги пофали илјадниците Италијанци за кои рече дека работат на обезбедување непречено одвивање на Игрите и ја покажуваат позитивната страна на Италија.