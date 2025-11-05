Италијанскиот кошаркар Акиле Полонара се разбуди од кома: „Ми рекоа дека шансите да умрам се 90 проценти“

0 SHARES Сподели Твитни

Италијанскиот кошаркар Акиле Полонара, кој играше за Басконија од 2019 до 2021 година, а моментално е член на Сасари, се разбуди од кома по тешката борба со миелоидна леукемија и компликациите што следеа по трансплантацијата на коскена срцевина.

Полонара беше подложен на трансплантација на коскена срцевина во болницата „Сант Орсола-Малпиги“ во Болоња во септември, откако летото го помина во Валенсија каде што беше на хемотерапија. Неколку дена пред планираното отпуштање од болница, тој доживеа емболија поради која беше во кома десет дена.

Неговата сопруга Ерика Буфано ги опиша драматичните моменти.

„Кога му ја извадија PEG цевката, тој се онесвести и доби тромбоза. Неговиот мозок беше лишен од кислород и рекоа дека неговите шанси за преживување се многу мали. Бев очаен.“

За среќа, италијанскиот кошаркар се разбуди. Ерика откри дека моментот на будење бил неверојатен.

„Ги отвори очите, ме препозна и почна да ги кажува своите први зборови. Најпрво поставуваше бесмислени прашања, а потоа почна да пее песни.“

Полонара сега е во фаза на закрепнување и наскоро би можел да ја напушти болницата.

„Десет дена бев во кома. Ми рекоа дека имам 90 проценти шанси да умрам, но сега можам да ја напуштам болницата. Беше како да спиев. Кога ги отворив очите, не можев ништо да направам, но сега дишењето надвор од болницата е прекрасно“, изјави Полонара за италијанската програма „Ле Иен“.

Според „Газета дело Спорт“, Полонара ја напуштил болницата за прв пат минатиот викенд за да присуствува на петтиот роденден на неговата ќерка Виторија.

Неговата сопруга додава дека го очекува долго патување на физикална терапија.

„Неговата најголема грижа беше „Дали некогаш повторно ќе бидам ист?“. Сега доаѓа закрепнувањето, а ние ќе бидеме со него во секој чекор од патот.“

Заедно со порака на благодарност до своите следбеници, Полонара сподели и фотографии со својот пријател Николо Де Девитиис, кој ја следеше неговата приказна.

