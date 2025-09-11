Италијански весник: Ѓоковиќ се пресели во Атина откако Вучиќ го прогласи за предавник

Новак Ѓоковиќ е еден од најомилените спортисти во цела Србија, на која и тој ѝ возвраќаше со љубов, но тоа веќе не е случај откако претседателот Александар Вучиќ го прогласи за предавник поради поддршката на студентските протести во земјата, пишува денеска италијанскиот весник „Газета дело Спорт“.

Поради оваа причина, наведува италијанскиот весник, Ѓоковиќ изминатите неколку недели донесе радикална одлука да го напушти Белград со своето семејство и да се пресели во Атина.

Српскиот тенисер веќе ги запишал своите две деца – Стефан и Тара – во училиште на англиски јазик во грчката престолнина, а ќе се насели кај своите роднини во „Глифада“, елитна населба во јужниот дел од градот.

Покрај тоа, Ѓоковиќ одлучил да го премести белградскиот тениски во Атина, и ова ќе биде единствениот турнир до крајот на годината на кој 24-кратниот освојувач на грен слем титули планира да настапи.