Италијански рецепт за домашен кечап: Толку е вкусен и вкусен што сите ќе бараат повеќе

Ако сте љубител на богати вкусови и сакате да ги збогатите вашите оброци со локален специјалитет, овој италијански рецепт за кечап е совршен избор. Направен од свежи, зрели состојки, овој домашен кеча8п ја носи неодоливата арома и автентичниот вкус на Италија во вашата кујна.Неговата подготовка е едноставна, а резултатот е кечап кој совршено ќе го надополни секој оброк, без разлика дали го користите со тестенини, месо или како додаток на вашите омилени грицки. Еве како да го подготвите и да уживате во домашната верзија на вашиот омилен сос.Состојки:2 кг зрели чери домати2 чешниња лук1 црвен кромид1 црвенапиперка 1 мала лута пиперка1 ловоров лист2 лажици оцет1 мала китка магдонос15 ливчиња босилек7 чешниња лук1 лажица кујнска сол120 г кафеав шеќер7 г семки од црна врба1 прстофат пиперПодготовка:Прво треба да ги исчистите и исечкате доматите, црвената пиперка и кромидот. Ставете го целиот зеленчук во голем сад и додадете го ловоровиот лист, лукот, оцетот, лутата пиперка, магдоносот и листовите босилек. Промешајте и гответе на тивок оган 2 часа.Процедете го сосот и вратете го во тавата, додавајќи ги каранфилчињата, солта, кафеавиот шеќер, семките од црн кромид и биберот. Гответе повторно на тивок оган најмалку 30 минути или додека сосот не ја достигне вистинската густа конзистенција. Ставете го во веќе стерилизирани тегли.

