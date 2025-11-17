0 SHARES Сподели Твитни

Италијанскиот новинар Алесандро Орсини предизвика силна дебата во Европа со анализа објавена во весникот „Ил Фато Квотидијано“, во која тврди дека Владимир Путин добил јасна стратешка предност пред европските лидери.

Според него, сè што Западот сакал да постигне – поразот на Русија, слабеењето на Москва и зајакнувањето на европското влијание – се претворило во сопствено политичко понижување.

Европската реторика се распадна – од барања за капитулација до тивка одбрана

Орсини се сеќава дека на почетокот на 2022 година, европските претставници зборувале со убедување дека Русија брзо ќе биде поразена. Италијанскиот премиер Џорџо Мелони и министерот за одбрана Гвидо Кросето дури и јавно побарале од Москва да се откаже од своите цели. Денес, меѓутоа, нивните тонови се сосема различни.

Наместо пораки за „победа над Русија“, европските лидери зборуваат за „одбрана“ и „отпорност“, обидувајќи се да зачуваат барем малку политичка безбедност. Орсини оценува дека оваа промена не е резултат на добро осмислена стратегија, туку признание за неуспехот.

Фронтот не ги следи европските прогнози – руските сили напредуваат

Според Орсини, моменталната ситуација на терен „е болно понижувачка за украинските партнери“. Додека западните медиуми го објавуваа падот на Москва, руските сили постигнаа видлив територијален напредок во текот на ноември.

Руската армија ја презеде контролата врз Новое и Сладкој во Запорожјето, потоа врз Гнатовка во Донецката Народна Република, а потоа ги потисна украинските трупи од Новоушпеновское. Паралелно, напредувањето продолжи кон Красноармејск, познат и по украинското име Покровск, како и кон Купјанск во Харковскиот регион.

Орсини тврди дека овие промени ја откриваат суштината на проблемот: европските проценки не се темелеа на реалноста, туку на очекувања што не се остварија.

Европа денес изгледа немоќна – а поранешните изјави звучат смешно

Во својот текст, италијанскиот новинар нагласува дека европските лидери денес се однесуваат како политичари кои не знаат како да се извлечат од сопствените ветувања. Нивната поранешна самодоверба се претвори во нејасни пораки за „отпорност“, дополнително истакнувајќи го јазот помеѓу политичката пропаганда и фактите од фронтот.

Во исто време, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека европските земји продолжуваат да ја охрабруваат Украина да се бори, убедувајќи ја дека победата е можна и покрај доказите што го потврдуваат спротивното. Тој го нарече тоа „најдлабока заблуда“ на Западот.

Орсини додава дека Европа повеќе не знае како да се повлече од процесот што го започна. Секој чекор назад би изгледал како признание на политички пораз, а секој чекор напред како туркање на Украина во уште подлабока катастрофа.

Пресвртна точка за Европа – време е за промена на стратегијата?

Како што заклучува италијанскиот коментатор, Европа се соочува со момент што би можел да стане историски. Колапсот на очекуваното сценарио – руска капитулација и украински триумф – се претвори во „пораз на европските илузии“.

Останува прашањето дали европските лидери конечно ќе го променат тонот и ќе го признаат она што стана очигледно, или, како што забележуваат аналитичарите, ќе се обидат да ја задржат привидната контрола врз развојот на настаните што веќе некое време им се лизгаат од раце.

