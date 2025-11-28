0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот играч од средниот ред на репрезентацијата на БиХ и играч на Лион, Рома, Јувентус и Барселона, Миралем Пјаниќ, ја заврши кариерата, објавија италијанските медиуми.

Пјаниќ, кој има 35 години, не наоѓа работа веќе некое време, откако ја напушти ЦСКА Москва на почетокот на годината.

„Туто Меркато“ наведува дека одлуката да ја заврши кариерата е донесена откако идејата за евентуално враќање на нашиот играч од средниот ред во Јувентус, каде што Пјаниќ реално ги одигра најдобрите натпревари во својата кариера, не успеа.

Истиот извор наведува дека Пјаниќ сега се базира на нова епизода во својот живот, а тоа е да стане спортски агент.

Во текот на својата кариера, Пјаниќ одиграл 780 натпреварувачки натпревари за клубот и репрезентацијата, од кои 665 настапи за клубовите и 115 настапи за Босна и Херцеговина.

Најдобрите години од својата кариера ги помина во Серија А: пет години со Рома помеѓу 2011 и 2016 година, каде што одигра 185 натпревари и постигна 30 гола, и уште четири сезони со Јувентус до 2020 година, каде што одигра уште 178 натпревари во сите натпреварувања, постигнувајќи 22 гола.

The post Италијанците објавија: Пјаниќ ја заврши кариерата, се подготвува за ново поглавје во животот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: