Италија воведува магичен празничен воз што ќе поминува низ три земји и ќе ги поврзува најубавите панаѓури во Европа

Дизајниран да ја евоцира магијата на празничната сезона, божиќниот воз „Еспресо Монако“ им ветува на патниците волшебно возење низ некои од најживописните предели во Европа.Мирисот на греано вино и цимет, звуците на божиќни песни, снегулки, светла во сите можни бои, шармантни дрвени куќички што продаваат домашни колбаси, меденки, уникатни ракотворби… О да, едвај чекаме да ги видиме празниците и бајковитата атмосфера на божиќните панаѓури!Секако, зимските празници се идеални и за патување, а Италија неодамна објави дека во декември лансира специјален ноќен божиќен воз, кој ќе го поврзе нивниот прекрасен главен град, Рим, со Минхен, Германија и неговите легендарни божиќни пазари, пишува putnikofer.hr .На располагање ви се тематски декорирани кабини, бар и ресторан.Дизајнирана да ја евоцира магијата на празничната сезона, оваа нова железничка услуга, наречена Еспресо Монако, им ветува на патниците волшебно возење низ некои од најживописните предели во Европа.Магично возење низ моќните Алпи, спиење во луксузни колиби декорирани во веселиот дух на Божиќ, дружење со други туристи во тематски бар или ресторан… Звучи совршено!Божиќниот воз тргнува од Рим и оди до МинхенСо загарантирани поаѓања закажани за 5-ти и 12-ти декември, „Еспресо Монако“ ви нуди уникатно искуство за ноќно патување. Возот ќе се качи на железничката станица Термини во Рим во 19:57 часот и ќе пристигне во Минхен точно во 13:00 часот следниот ден.Возот Eespresso Monaco застанува во Верона, Тренто, Болзано…Ако сакате да заборавите на стресот и да избегнете бесконечни редици и гужви на аеродромите, маката со изнајмување автомобил или возење во темница во зимски услови, ова е можност што апсолутно не смеете да ја пропуштите.„Еспресо Монако“ ќе ги води патниците по живописна рута низ некои од најубавите региони на Италија, Австрија и Германија за време на своето 17-часовно ноќно патување, вклучувајќи застанувања во Верона, Тренто, Болцано, Бресаноне и Фортеца, објавува порталот „Оутлук Травелер“.Веселата атмосфера ќе биде дополнително збогатена со празнична музика.Потоа патувањето продолжува низ алпските предели на Инсбрук, Куфштајн и превојот Бренер, нудејќи прекрасни погледи на снежните врвови и живописните села. Секој патник во италијанскиот празничен воз ќе добие мал празничен подарок на своето седиште, сите кабини ќе бидат исполнети со божиќни украси, а празничната музика дополнително ќе ја „загрее“ веселата атмосфера.Без разлика дали ќе изберете приватна еднокреветна или двокреветна кабина или ќе се одлучите за кабини што сместуваат до шест патници, ви е загарантирано незаборавно искуство. А по пристигнувањето во Минхен, ве очекуваат иконските божиќни пазари, едни од најпосетуваните во Европа.Уживајте во истражувањето на осветлениот Мариенплац или легендарниот пазар во Минхен.Возовите како поодржлива и поудобна алтернатива на авионите и автомобилите Враќањето во Рим е планирано на 7 и 14 декември во 13:40 часот, а пристигнувањето во италијанската престолнина е рано следниот ден наутро.Оваа нова железничка услуга е дел од поширока италијанска иницијатива за промовирање на патувањето со воз како поодржлива и поудобна алтернатива на авионите и автомобилите.Сите информации за овој празничен воз можете да ги најдете на официјалната веб-страница на FS Treni Turistici Italiani.

