Италија во страв: Чудовиштето што ги уби своите татко, мајка и брат пред 27 години во „пекарскиот масакр“ избега од центарот за терапија

0 SHARES Сподели Твитни

Елија дел Гранде, човекот кој брутално ги уби своите татко, мајка и брат во 1998 година во италијанскиот град Кадрецате, во покраината Варезе, избегал од центар за работна терапија во Кастелфранко Емилија, недалеку од Модена.

Дел Гранде, кој сега има 49 години, бил под посебен безбедносен надзор бидејќи бил оценет како општествена опасност и требало да помине шест месеци во тој објект пред повторно да биде оценет, објави Скај Италија.

Злосторството што се случи на 7 јануари 1998 година остана длабоко врежано во колективната меморија на Италија. Потоа 22-годишниот Дел Гранде ги убил својот татко Енеа (58), мајката Алида (53) и братот Енрико (27). Медиумите го нарекоа овој случај „масакр во пекара“, бидејќи семејството водело добро позната пекара во Кадрецате.

Истрагата утврди дека мотивот за тројното убиство бил конфликт со неговите родители поради неговата врска со девојка од Доминиканската Република.

Дел Гранде беше осуден на 30 години затвор, но беше ослободен откако отслужи 25. Сепак, судот му наложи да биде под надзор по ослободувањето бидејќи сè уште се сметаше за опасен, меѓу другото, поради кражби и поплаки за вознемирување на соседите. Во септември, тој беше префрлен во работнички дом во покраината Модена, каде што требаше да остане до нова стручна проценка.

Пред неколку дена, Дел Гранде исчезна, скокајќи преку ѕидот на институцијата и во моментот на неговото исчезнување му се губи секаква трага. Сега го бараат карабињерите и затворската полиција, а потрагата е проширена и на подрачјата Варезе и Сардинија, каде што има роднини.

Според информациите од синдикатот на затворската полиција САППЕ, Дел Гранде успеал да избега користејќи импровизирано јаже направено од поврзани електрични кабли.

„Елија Дел Гранде се спушти по ѕидот користејќи импровизирано јаже што го направи од електрични жици“, објаснија Џовани Батиста Дуранте, заменик-генерален секретар на САППЕ, и Франческо Кампобасо, национален секретар на синдикатот.

Синдикатот реагираше остро, предупредувајќи дека бегството е резултат на сериозен дефект во безбедносниот систем на институцијата каде што се заедно затвореници и лица под мерки за интернирање. Таквиот модел, велат тие, претставува „неоправдана и неприфатлива ситуација“.

„Моментално, во објектот се сместени 45 интернирани и 40 затвореници, иако станува збор за сосема различни профили на луѓе на кои им е потребен посебен пристап. Ваквата комбинација го отежнува одржувањето на безбедноста, особено поради недостатокот на персонал, наместо потребните повеќе од 100 службеници, само 62 моментално работат во објектот“, изјави САППЕ.

The post Италија во страв: Чудовиштето што ги уби своите татко, мајка и брат пред 27 години во „пекарскиот масакр“ избега од центарот за терапија appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: