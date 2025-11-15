Италија има повеќе домашни миленици отколку бебиња – стапката на наталитет во земјата е на најниско ниво досега

Најновите податоци покажуваат дека стапката на наталитет достигнува историски ниски нивоа, додека бројот на домашни миленици постојано расте.

Во Италија, за прв пат, бројот на домашни миленици го надмина бројот на новородени деца, што дополнително ја истакнува длабоката демографска криза што ја зафаќа земјата.

Растечките трошоци за живот, несигурните работни места и новите животни вредности се главните причини зошто многу млади Италијанци сè повеќе одлучуваат да основаат семејство.

Како што самите велат, тие едноставно не можат да си дозволат деца, па наместо родителство се свртуваат кон друштвото на кучиња, мачки и други животни.

Италија денес има околу 62 милиони домашни миленици, додека годишно се раѓаат само 393.000 деца.

Земјата има речиси 60 милиони жители, што е алармантна бројка. Само има повеќе од осум милиони кучиња и околу 7,9 милиони мачки. Останатите се птици, риби, влекачи и мали цицачи.

Во сè поголем број домаќинства, животните го заземаат местото што некогаш го имаа децата, а многумина ги сметаат за полноправни членови на семејството.

„Економијата на домашни миленици“ во полн ек

Овој тренд создаде плодна почва за раст на цела индустрија фокусирана на домашни миленици. Во Италија, рестораните што се погодни за кучиња, патувањата што се погодни за домашни миленици, луксузните салони за нега на животни, па дури и пекарите што служат само колачи за кучиња, се сè почести.

Многу млади Италијанци признаваат дека го одложуваат или целосно се откажуваат од родителството поради неизвесна финансиска состојба, високи цени на кирии и промена на животните приоритети.

Наместо деца, кучињата и мачките влегоа во нивните животи, обезбедувајќи им безусловна љубов и помалку финансиски грижи.