Италија „парализирана“ од националните протести против Израел

Десетици илјади луѓе излегоа на улиците низ Италија во генерален штрајк во знак на солидарност со луѓето од Газа и хуманитарната флотила, која беше запрена од израелската војска пред да стигне до Појасот Газа.Штрајкот, организиран во голема мера од најголемиот синдикат во Италија, CGIL, ја парализираше земјата, нарушувајќи го пристанишните и патниот сообраќај.Стотици возови беа откажани или доцнеа, како и неколку домашни летови, а многу приватни и јавни училишта беа затворени.CGIL процени дека околу 100.000 луѓе учествувале на протестот во Милано, но локалната полиција ја процени бројката на 50.000.Демонстрантите во Милано ја исполнија Плоштадот Леонардо да Винчи, мавтајќи со палестински знамиња и скандирајќи „Слобода за Палестина“.Во меѓувреме, 40.000 луѓе маршираа од фериботската терминала до центарот на градот во Џенова, а најмалку 10.000 протестираа во Бреша.Илјадници луѓе ја блокираа наплатната рампа на автопатот А4 во Виченца, а маршевите ги прекинаа пристапните патишта до историскиот центар на Венеција.Во Рим, централната железничка станица пријави откажувања на некои линии и доцнења до 80 минути на други.Повеќе од 10.000 демонстранти го блокираа пристаништето во Неапол, додека пристаништата во Ливорно и Салерно беа исто така блокирани.Вицепремиерот Матео Салвини го нарече штрајкот „нелегален“ и побара построги казни.„Оние кои организираат нелегални штрајкови мора да платат за штетите“, рече тој.Министерот за одбрана Гвидо Кросето рече дека блокирањето на пристапот до јавниот превоз „нема да им донесе олеснување на Палестинците“.Демонстрантите се приближија и до портите на тренинг-центарот на италијанската фудбалска репрезентација во Фиренца за да бараат претстојниот квалификациски натпревар за Светското првенство против Израел да не се игра поради војната во Газа.Се наведува дека Италија треба да го пречека Израел во Удине на 14 октомври, но УЕФА размислува да го суспендира Израел поради војната.Играчите не беа во тренинг центарот „Коверчано“ во Фиренца, но тимот ќе се собере таму во понеделник.Генералниот секретар на CGIL, Маурицио Ландини, го бранеше штрајкот како „целосно легален“ и вети дека ќе оспори официјална пресуда дека е нелегален бидејќи организаторите не дале доволно однапред известување .

