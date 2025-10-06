Италија разби меѓународна мрежа за трговија со дрога, уапсени се 13 албански државјани

Италијанските власти завршија голема операција за пронаоѓање на дрога во која се уапсени 30 лица вклучени во меѓународна мрежа за трговија со дрога, меѓу кои и 13 албански државјани, објави „Еуроњуз Албанија“.

Криминалната група била со седиште во регионот Саленто и дејствувала во неколку делови од Италија. Уапсени се и неколку жени. Уапсените се обвинети за меѓународна трговија со дрога, а за време на двегодишната истрага се запленети 2.677 килограми дрога, вклучувајќи кокаин, хероин, хашиш и марихуана, како и 4.975 литри масло од хашиш.

Според италијанските медиуми, пазарната вредност на запленетите супстанции се проценува на околу шест милиони евра.

Според истрагата, водачи на групата наводно се Албанецот Љулезим Куле и шпанскиот државјанин Карло Серио. Куле се смета за клучна врска помеѓу Албанија и Шпанија, кои обезбедувале логистичка поддршка за набавка, транспорт и складирање на дрога, објави „Еуроњуз Албанија“.

Исто така, друга група Албанци – Алфред Фета, Арјан Комини, Шкелким Синани и Кујтим Зеќе – се осомничени дека се специјализирале за трговија со наркотици, главно канабис и марихуана, кои ги складирале во покраината Лече за дистрибуција во неколку италијански градови. Операцијата е резултат на долгорочна и координирана истрага меѓу италијанските власти и меѓународните агенции за спроведување на законот.