Италија се соочува со уште една рекордно ниска стапка на наталитет оваа година, изјави Франческо Марија Чели, претседател на националната статистичка агенција ISTAT, на конференција за наталитетот во Рим во четврток, пренесува Ansa.

Тој рече дека бројот на раѓања во првите осум месеци од 2025 година е намален за 5,4% во споредба со периодот јануари-август 2024 година.

„Ова значи дека, освен ако не се случи нешто вонредно, повторно ќе имаме негативен запис за раѓање“, рече Чели.

Бројот на бебиња родени во Италија падна на ново најниско ниво од 369.944 во 2024 година, што претставува пад од 2,6% во споредба со претходната година.

Бројот на раѓања во Италија е во опаѓање од 2008 година, кога се родија 576.000 бебиња.

Премиерката Џорџија Мелони изјави дека запирањето на намалувањето на стапката на наталитет во Италија е „апсолутен приоритет“ и дека нејзината влада вовела мерки за поддршка на семејствата врз основа на приходи и даночни олеснувања за вработените мајки.

