ИТНО: Борис Џонсон е во болница, ставен e на апарати за вентилација

Медиумите во Британија јавија за оваа итна вест вечерва. Откако десет дена не му се подобри состојбата, тој е сега во болница.

„Џонсон беше итно хоспитализиран, над него ќе биде изведена вештачка вентилација на белите дробови“, рекол соговорникот на агенцијата.

Лекарите оцениле дека ова е нужен чекор бидејќи состојбата не му се подобрувала. Во петокот тој објави видео на твитер дека сеуште не се чувствува подобро.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020