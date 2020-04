ИТНО: Нафтата нема вредност!!

Средните цени на нафтата во Западен Тексас се намалија на рекордно ниско ниво бидејќи пазарот продолжува да тоне во услови на општ економски колапс. Побарувачка изчезна при што цените паднаа од 18,27 долари на под 0 американски долари во понеделник – намалување за 99,95 проценти од блискиот претходен ден и за прв пат во историјата нафтата се тргува со негативна цена.

