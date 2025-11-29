Итно предупредување за Ербас: Космичкото зрачење приземјува илјадници авиони, тие мора да бидат повикани на итна помош

0 SHARES Сподели Твитни

Европскиот производител на авиони „Ербас“ издаде известување до операторите за предупредување (AOT) до авиокомпаниите ширум светот за спроведување „превентивни мерки“ на нивното семејство авиони А320, откако беше откриена потенцијална ранливост во нивните системи за контрола на летот . Истрагата потврди дека одредени компјутерски компоненти на авионот се подложни на експлозии на космичко зрачење со висока енергија и дека интегритетот на податоците може да биде компромитиран.

Европската агенција за безбедност на воздухопловството (EASA) го формализираше ова барање доцна попладне во петокот со издавање Директива за итна пловидбеност , со што спроведувањето на мерките стана законски задолжително за сите корисници на семејството авиони А320.

Директивата на EASA се однесува на флота од околу 6.000 авиони , значителен број патнички авиони со тесен труп глобално , а барањето за спроведување на мерките „ пред следниот закажан лет“ – кој „Ербас“ веќе им го испратил на авиокомпаниите поединечно, според агенцијата – се заканува да предизвика оперативни нарушувања непосредно пред почетокот на зафатениот празничен викенд во Соединетите Држави .

Трка со времето: Замена на софтвер или делови

Проблемот е лоциран во единиците ELAC 2 (компјутер за лифтови), компјутери кои управуваат со аеродинамичните површини кои го контролираат наклонот и отклонувањето , произведени од Thales . Оваа потенцијална ранливост се манифестира во одредени серии електронски уреди кои користат верзија на софтвер идентификувана како L104 . Авиокомпаниите сега се соочуваат со логистички предизвик веднаш да спроведат една од двете пропишани мерки .

За околу две третини од засегнатите авиони, се проценува дека решението е релативно едноставно и вклучува враќање на софтверот на претходна, стабилна верзија . Иако оваа постапка трае околу три часа по авион , таа неизбежно ќе предизвика краткорочни заземјувања и одложувања на распоредот на летовите.

Ситуацијата е многу покомплицирана за стотици други авиони каде што софтверското решение не е применливо и е неопходна физичка замена на компјутерските компоненти . Ова е сериозен проблем што би можел да ги стави одредени авиони надвор од употреба подолго време , со оглед на тоа што залихите на резервни делови се ограничени , а услугите за одржување и целиот сектор за управување со летови се веќе преоптоварени со редовна работа .

Инцидентот со JetBlue како причина

Итниот одговор следеше по детална анализа на инцидентот што се случи на 30 октомври на летот 1230 на JetBlue од Канкун до Њуарк . Авионот А320 , додека крстареше , одеднаш го спушти носот и почна да се спушта без никакво учество на пилотите . Иако екипажот успеа да го стабилизира авионот и да изврши итно слетување во Тампа , најмалку 15 патници беа повредени поради ненадејниот маневар и силната турбуленција .

Техничката истрага го поврза овој настан со феномен познат како Bit Flip (Single Event Upset). Поради влијанието на честичките со висока енергија , кои потекнуваат од сончеви бури , врз микропроцесорот на компјутерот , дошло до оштетување на податоците во системот за контрола на летот . Во дигиталниот свет на авионите , каде што „нули и единици“ ја контролираат секоја површина , таквата промена резултирала со испраќање на погрешна команда до контролните површини .

Логистичка кошмар во најлош можен момент

Во времето на објавувањето на билтенот на Ербас во петокот попладне, во воздухот имало околу 3.000 авиони А320 , што го илустрира обемот на проблемот , јавуваат агенциите. Авиокомпаниите веќе почнале да ги проверуваат своите флоти , па така „Виз ер“ , како еден од најголемите оператори во Европа , и „Американ ерлајнс“ потврдија дека веќе ги идентификувале авионите на кои им е потребна интервенција , додека „Јунајтед ерлајнс“ објави дека нивната флота не е засегната од овој проблем .

Експертите предупредуваат дека барањето доаѓа во најлош можен момент , бидејќи капацитетот за одржување низ целиот свет веќе е пренапрегнат до точка на критична точка поради повеќемесечните итни ремонти на моторите на авионите „Ербас“ . Дополнителната, итна работа на софтверот и хардверот би можела да биде последната капка за многу оператори, што би довело до откажувања на летови на најпрометните линии.

Сериозен тест за дигиталната авијација

Инцидентот ја истакнува софистицираноста , но и кршливоста на софтверските екосистеми што ги поткрепуваат модерните патнички авиони . А320 , кој беше пионер во технологијата „fly-by-wire“ во 1988 година , заменувајќи ги механичките кабли со компјутери , сега е најшироко користениот авион во светот .

Семејството авиони А320 (кое ги вклучува А318, А319, А320 и А321) е најшироко користениот тип комерцијален авион на планетата . Со повеќе од 11.000 авиони во моментов во употреба кај 375 авиокомпании, моделот неодамна официјално го престигна својот конкурент, Боинг 737, во октомври 2025 година и стана најиспорачаниот авион во историјата на воздухопловството.

Случајот со летот 1230 на JetBlue служи како потсетник дека факторите на животната средина кои некогаш се сметаа за маргинални – како што е „вселенското време“ – стануваат сè порелевантни во ерата кога електрониката ја контролира секоја функција на летот .

Додека авиокомпаниите ширум светот ги реновираат своите флоти, патниците може да се соочат со непланирани промени во распоредот на летовите . Сепак, овој пат причината не е механички дефект или замор на материјалот , туку редок „ космички проблем“ што моментално го зафати дигиталното срце на најважните авиони денес .

