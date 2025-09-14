ИЈЗ: Во моментов нема ниту минимално отстапување од нормалните параметри за радиоактивност во воздухот

Во моментов нема никакво, ниту минимално отстапување од нормалните параметри за радиоактивност во воздухот, изјави директорката на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) Марија Андоновска. Таа посочи дека пожарот во Трубарево е ситуација со која првпат се соочуваат државата и граѓаните и, рече, „многу е важно да не се политизира и да не се прави паника“.

– Најважно е што сите институции, како што кажа министерот и од моите инфорамции, се веќе вклучени во целиот процес и работат според своите можности и заедно се координираме. Што се однесува до надлежноста на Институтот, ИЈЗ издаде одредени препораки. Да, тоа се општи препораки, но тие се во согласност со сите протоколи и со сите светски стандарди. Било кој институт во светот во ваква ситуација ќе ги издадеше истите препораки. И најодговорно тврдам дека доколку тие, колку и да изгледаат едноставни и обични, сепак доколку овие препораки се почитуваат, особено од граѓаните од ранливите групи, за лицата со хронични заболувања, со коморбидитети, бремените жени и децата, овие препораки можат да придонесат да немаме онакви здравствени проблеми какви што би можеле да имаме, изјави Андоновска пред Универзитетска клиника за токсикологија на прес-конференција со министерот за здравство Азир Алиу.