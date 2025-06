ИЈЗ: Заболените од мајмунски сипаници се во добро здравје, нема нови сомнителни случаи.

0 SHARES Сподели Твитни

Како што потенцираат од ИЈЗ, нема нови суспектни случаи на Mpox испратени на тестирање и нема нови позитивни случаи на Mpox. Никој од посочените контакти не пријавува симптоми на Mpox.

„ИЈЗ претходните денови објави препораки до граѓаните на веб страната, отвори две нови линии за консултации на граѓани и здравствениработници. Воедно ИЈЗ изработи водич за здравствени работници со препораки и патеки на движење за суспектни случаи на Mpox кој беше доставен до Министерството за здравство и од таму проследен до надлежните здравствени институции“, велат од Институтот.

Од Институтот соопштија дека во текот на следните денови ќе биде организирана и онлајн обука за здраствени работници за следење на протоколите.

Како што појаснуваат, засега ризикот за ширење на оваа болест во нашата држава останува низок, со оглед на брзата реакција и преземените активности од страна на институциите.

„Институтот за јавно здравје, Министерство за здравство, заедно со останатите надлежни институции се во постојана комуникација и координација и остануваат посветени во следење на актуелната состојба како и справување со истата“, се вели во соопштението на ИЈЗ.

