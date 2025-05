Иџе освои трето место на Рампа Да Фалпера

0 SHARES Сподели Твитни

Игор Стефановски Иџе изминатиов викенд се најде на победничкото постолје. На последната рунда од ФИА Европскиот шампионат за ридски патеки во Португалија, на патеката Рампа Да Фалпера, тој успеа да го освои третото место. Трката беше обележана со дождливо време, кое претставуваше вистински предизвик и доведе до многу инциденти и прекини. Овие услови ги тестираа дури и најдобрите европски автомобилисти.

„Се чувствувам задоволен со третото место што го освоив, особено бидејќи ги надминавме автомобилите со погон на сите четири тркала. Иако успеав да имам второ најбрзо време во второто возење, конечниот резултат од двете извозени сесии ми го обезбеди третото место. Горд сум што сум највисоко рангиран во ГТ класата за португалскиот шампионат, каде што учествуваат познати португалски тркачи. Искажувам голема благодарност до мојот тим и инженерите на Ферари за нивната непроценлива поддршка, која овозможи мојот автомобил да биде совршено подготвен за овие екстремни услови. Од Португалија, се префрламе во Шпанија, каде за пет дена ни следи следната трка,“ изјави Стефановски. И годинава, тој се натпреварува со специјално дизајнираното Ferrari 488 B8, кое е наменето за вакви патеки.

