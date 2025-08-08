И влетале дома со полиција, за да ја разрешат и пред избори да стават партиски директор

До редакцијата на Инфомакс пристигна реакција од граѓани кои посочуваат дека моментално во домот на директорката на средното училиште „Крсте Петков Мисирков“ во Демир Хисар, Маја Лозановска се врши силен полициски притисок.

Имено градоначалникот на Демир Хисар сака да ја разреши директорката Лозановска пред распишувањето на локалните избори.

Лозановска која моментално била на боледување, полицијата насилно сака да ја однесе на работа за да го потпише решението за разрешување од работно место.