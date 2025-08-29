И Германија има проблем со иселување: Рекордни 270 илјади жители се иселиле во потрага по подобар живот

Според податоците на Федералниот завод за статистика, рекордни 270.000 луѓе ја напуштиле Германија во 2024 година, од кои 255.000 се родени во Германија. Поголемиот дел од оние што заминуваат се млади луѓе (18-29 години), високо образовани и сè повеќе пензионирани. Иако често се споменуваат имигранти, помалку внимание се посветува на оние што ја напуштаат Германија, а тоа се претежно млади луѓе, академски образовани и сè повеќе пензионирани.

Според податоците на Федералниот завод за статистика, најголемиот дел го сочинуваат лица со германско државјанство, од кои 255.455 се родени во Германија. Во исто време, се вратиле околу 189.000 Германци, па негативниот миграциски биланс достигнал повеќе од 80.000 лица. Најголемата група емигранти се лица на возраст од 18 до 29 години, што е речиси 28% од сите оние што заминале. Нивниот број речиси се тројно зголемил од 2000 година. Емиграцијата се намалува со текот на годините, но бројот на пензионери кои се селат во странство се зголемува, често поради подобар квалитет на живот или поблага клима. Меѓу постарите лица, најмалиот број се враќа во Германија.

Причините за емиграција се разновидни, но најчеста е работата. Дури 58% од емигрантите ја навеле работата како главен мотив. Потоа следуваат начинот на живот (46%), семејството и партнерите (36%) и кариерата на нивниот партнер (30%), додека незадоволството од Германија е причина само за 18% од емигрантите. Интересно е што повеќе од 75% од сите емигранти имаат универзитетска диплома. Финансиски, емиграцијата често се исплатува: според податоците, просечниот нето приход се зголемува за повеќе од 1.100 евра месечно. Сепак, експертите не зборуваат за „одлив на мозоци“, туку за „циркулација на мозоци“.

Тие тврдат дека многумина се враќаат по неколку години со дополнително знаење и искуство. Во моментов, околу 2,6 милиони Германци живеат во странство, што е околу 3% од вкупното население. Според тоа, Германија е меѓу водечките индустриски земји во однос на уделот на граѓани кои емигрирале, пишува Феникс магазин.