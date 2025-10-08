И млади и стари го јадат: Дали знаете што всушност е маргарин и зошто е толку евтин?

0 SHARES Сподели Твитни

Маргаринот е популарна замена за путерот во домаќинствата со децении поради неговата ниска цена и широка достапност, но малкумина знаат што всушност се крие зад етикетата „растителна маст и вода“.

Мешавина од маргарин: вода, растителна маст и хемија

За разлика од природниот путер, маргаринот е индустриски емулгирана мешавина од рафинирани растителни масла – најчесто сончогледово, соино или масло од репка – измешана со вода. За да се направи масата стабилна и погодна за мачкање, се додаваат емулгатори (како што е лецитин), ароми слични на путер, жолти бои и конзерванси. Сите состојки се емулгираат под висок притисок и температура, по што смесата се лади и пакува.

Зошто маргаринот е толку евтин?

Главната причина за ниската цена на маргаринот лежи во евтините и лесно достапни суровини и целосно индустријализираниот процес на производство. Растителните масла во големи пазарни количини чинат многу помалку од млекото, а маргаринот не бара дополнително зреење или посебни услови за складирање, што значително ги намалува логистичките трошоци. Подолгиот рок на траење значи и помалку отпад и полесна дистрибуција.

Сепак, сè поголем број потрошувачи се свртуваат кон поприродни намази за побогат вкус, подобар осет во устата и зголемени здравствени проблеми, поради што маргаринот се помалку се наоѓа на полиците во продавниците.

