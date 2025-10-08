И тоа е можно: Што се случува во телото ако претерате со витамин Д?

0 SHARES Сподели Твитни

Кога зборуваме за витамин Д, обично зборуваме за недостаток, но понекогаш можеме да одиме во друга крајност.

Имено, сè повеќе луѓе земаат додатоци на витамин Д без контрола, не знаејќи дека може да има прекумерно количество што може да донесе штетни последици.

Можеме ли да имаме премногу витамин Д?

Да – и само ако претераме со додатоци во исхраната.

Самото тело не може да произведе токсична количина на витамин Д од сонцето бидејќи тоа природно го регулира неговото производство. Проблемот може да се појави поради земање превисоки дози на додатоци во исхраната подолго време, без медицински надзор.

Премногу витамин Д го зголемува нивото на калциум во крвта, што потоа може да доведе до голем број непријатни и сериозни симптоми.

Симптоми на предозирање со витамин Д

Подолу, ги истакнавме симптомите што можат да укажуваат на тоа дека сте претерале со витамин Д:

-Гадење, повраќање и губење на апетит-Дехидратација и често мокрење-Замор, слабост и главоболка-Болка во мускулите и зглобовите-Конфузија или промени во расположението.

Во потешки случаи, претерано високите нивоа на витамин Д можат да предизвикаат оштетување на бубрезите и акумулација на калциум во ткивата.

Најбезбедниот начин да се провери недостаток на витамин Д

Сè повеќе луѓе денес посегнуваат по додатоци во исхраната „за секој случај“, но добро е да се знае дека витаминот Д не е магична пилула за секого.

Постојат одредени симптоми што можат да укажуваат на недостаток на овој витамин. Тоа се:

-Постојан замор и чувство на исцрпеност-Чести настинки или инфекции-Болки во мускулите и зглобовите-Губење на концентрацијата и промени во расположението-Послаба коса, сува кожа.

Сепак, важно е да се нагласи дека единствениот сигурен начин да откриете дали треба да земате витамин Д е крвна слика. Доколку крвната слика покаже недостаток на витамин Д, вашиот лекар ќе биде тој што ќе ви ја препорача соодветната доза.

Важно е да не земате додатоци „сами“. Пред да започнете со земање додатоци, слушајте го вашето тело, направете едноставен тест и, доколку е потребно, побарајте совет од лекар или нутриционист.

А како да земате витамин Д?

Доколку е потребно, најдобро време за земање витамин Д е со оброк што содржи здрави масти, обично во текот на денот или наутро.

Имено, витаминот Д е витамин растворлив во масти, што значи дека многу подобро се апсорбира ако го земате со храна како што се јајца, авокадо, маслиново масло, лосос, јаткасти плодови или јогурт.

Некои експерти препорачуваат да се зема со појадок или ручек, бидејќи тогаш варењето најдобро функционира и телото полесно ги користи хранливите материи што ги внесува.

