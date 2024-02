И тој се препарира! Британците го плукаат Бекам поради испегланиот изглед

0 SHARES Сподели Твитни

Покрај тоа што му додаде малку ботокс за да изгледа помладо и „позатегнато“, Бекам му вгради и порцелански заби.

Познатиот фудбалер Дејвид Бекам присуствуваше на 77. доделување на наградите „БАФТА“ во Лондон, а неговото „ младешко “ лице го привлече вниманието на сите собрани на црвениот тепих.

Иако фудбалерот тврди дека не поддржува вештачки методи на подмладување, неговото појавување на престижната награда го покажува спротивното. Покрај тоа што додал малку ботокс за да изгледа помладо и „позатегнато“, Бекам поставил и вештачки заби (кој не?), пренесуваат странските медиуми.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Инаку, Бекам зборуваше за својот изглед во 2018 година за „Ивнинг стандард“.

– Естетските зафати можеби се во ред за некои луѓе, не можам да кажам дека се лоши, но не сакам да се подложам на тоа, никогаш. Навистина не ме интересираат никакви процедури за лице. Достоинствено стареење е она што го сакам. Никогаш не би дозволил некој да ми го боцка лицето со инекции – изјави тогаш.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Но, ова не е крајот на приказната на Бекам…

За време на неговото доделување, тој направи грешка која ги налути Британците. Тој го изговори „soccer“ американскиот збор за фудбал, наместо британскиот збор „football“ на неговиот мајчин јазик.

David Beckham infuriates viewers with one word as football icon appears at BAFTAshttps://t.co/6xeSvoyZ18 pic.twitter.com/RwccSBzHbn— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 19, 2024

Овој момент брзо се прошири на социјалните мрежи, а особено се налутија Британците кои го критикуваа дека им се „ласка“ на Американците.



Пронајдете не на следниве мрежи: