Каде би можеле да се сретнат Путин и Зеленски? Првата провокација дојде од Кремљ

Откако американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во телефонски разговор навестија дека ќе продолжат да разговараат за потенцијална средба меѓу Путин и Зеленски, медиумите почнаа да разгледуваат потенцијални локации за оваа средба.Според извори на АФП, за време на телефонскиот разговор, Владимир Путин му предложил на Трамп местото на средбата со Зеленски да биде Москва, што украинскиот претседател веднаш го отфрлил, сметајќи го таквиот предлог за провокација.Италијанската премиерка Џорџија Мелони предложи одржување на трилатерален самит во Рим, предлог поддржан од Трамп и Зеленски, објави „Скај њуз“. Италијанското Министерство за надворешни работи ја објави својата подготвеност за одржување на трилатерален самит. Сепак, дипломатски извор за РИА Новости смета дека опцијата со Рим е малку веројатна.Средбата во Женева ја предложи францускиот претседател Емануел Макрон.„Можеби сум во Швајцарија за Женева. Или ќе биде во некоја друга земја. Последниот пат билатералните консултации беа одржани во Турција, во Истанбул“, рече тој во интервју за ТФ1.Путин ја претпочита оваа опција, забележува Скај њуз. Швајцарија веќе ја објави својата подготвеност да му даде имунитет на рускиот претседател.Средба меѓу Путин и Зеленски во Унгарија е исто така еден од предлозите, објави Ројтерс, повикувајќи се на неименуван висок функционер на американската администрација. Скај њуз, исто така, ја спомена Будимпешта како опција.На 13 август, турските власти повторно го предложија Истанбул како место за преговорите, наведувајќи го своето искуство во нивното организирање, објави РИА Новости, повикувајќи се на извор во Анкара.„Сè уште нема конкретни одлуки, но предлогот е сè уште валиден, беше наведено буквално вчера, за време на преговорите меѓу Реџеп Таип Ердоган и Володимир Зеленски“, рече изворот на агенцијата.

