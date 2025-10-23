Каде во Европа и во светот луѓето „се чувствуваат најмалку безбедно кога одат сами ноќе“?

0 SHARES Сподели Твитни

Луѓето се чувствуваат помалку безбедно да шетаат сами ноќе во Италија и Франција отколку во десетици други земји, вклучувајќи ги Ирак, Руанда и Бангладеш, според нов извештај.Всушност, изданието на Извештајот за глобална безбедност за 2025 година прикажува само една европска нација меѓу првите 10 со највисоко чувство на безбедност: Норвешка (91%).Данска и Косово, обете со 89%, се вторите највисоко рангирани европски земји, 11-ти и 12-ти во светот, соодветно, пишува „Еуроњуз“ , според „Телеграф“.Во меѓувреме, Италијанците се чувствуваат најмалку безбедно во Европа, а Франција е на 56-то место во светот.Како што е дополнително истакнато, со 60%, перцепцијата за безбедност кај Италијанците е најниска во Европа и 95-та во светот, зад воено разорената Украина (62%), Никарагва (63%), Мавританија (64%) и Нигер (67%).Франција, рангирана на 56-то место со 73%, имаше повисок резултат од Италија, но се рангираше зад слични европски економии како што се Шпанија (81%), Германија (78%) и Обединетото Кралство (76%), како и зад неевропски земји како што се Египет (82%), Бангладеш (74%) и Белизе (74%).Како што е објавено, во извештајот на Галуп биле анкетирани 145.170 возрасни лица на возраст од 15 години и повеќе во 144 земји и територии.Како се споредува Европа со остатокот од светот?Глобално, 73% од возрасните ширум светот изјавиле дека се чувствуваат безбедно кога шетаат сами ноќе во градот или областа каде што живеат.И тоа е највисокото ниво во податоците на Галуп (кои започнаа во 2006 година) и зголемување од 13% во текот на изминатата деценија.„Парадоксот е впечатлив“, велат истражувачите во извештајот. „Живееме низ повеќе вооружени конфликти отколку во кое било време од Втората светска војна. И сепак, Галуп открива дека повеќе луѓе од кога било велат дека се чувствуваат безбедно во своите заедници.“Перцепција за безбедностСо скок од 34 поени во текот на изминатите две децении, поранешниот советски блок доживеа најголемо зголемување на перцепциите за безбедноста во сите макрорегиони, достигнувајќи 71%.Доколку трендот продолжи, земјите од поранешниот СССР – со исклучок на Русија – би можеле да ја надминат Северна Америка, која сега изнесува 72%.Заедно со Потсахарска Африка, Северна Америка е единствениот светски регион што бележи пад на перцепцијата за безбедноста од 2006 година (-4%), се цитира извештајот од „Еуроњуз“.Генерално, регионот каде што луѓето се чувствуваат најмалку безбедно на глобално ниво е Латинска Америка и Карибите (50%).Родов јаз: Многу повеќе жени се чувствуваат несигурно отколку мажиИзвештајот на Галуп, исто така, истакнува голем родов јаз: 32% од жените, глобално, тврдат дека не се чувствуваат безбедно во споредба со 21% од мажите.Пет од 10-те земји во светот со најголем родов јаз во оваа смисла се земји-членки на ЕУ.Повторно, резултатите на Италија овде се најлоши во Европа, со разлика од 32 поени помеѓу перцепцијата за безбедност на италијанските мажи и онаа на италијанските жени – 76% од мажите се чувствуваат безбедно кога одат сами ноќе, наспроти 44% од жените.Во извештајот се вели дека „56% од намерните убиства каде што жртвата е жена или девојче се извршени од интимен партнер или член на семејството, во споредба со 11% кога жртвата е маж“.„Иако мажите имаат поголема веројатност да бидат жртви на смртоносно насилство на јавно место, стапките на пријавено несмртоносно насилство се многу поблиски меѓу половите“, додава тој.Перцепција наспроти реалност: Кои земји се сметаат себеси за подобри – или полоши – отколку што се навистина?Ниското чувство на безбедност не секогаш значи дека местото е всушност небезбедно и обратно.Глобалниот индекс на мир — кој ја зема предвид перцепцијата на Галуп за безбедноста заедно со други попрагматични податоци, како што се стапките на убиства, насилниот криминал, пристапот до огнено оружје, тероризмот и политичката нестабилност — честопати дава понијансирана слика.Во овој поглед, статијата на „Еуроњуз“ нагласува, според „Телеграф“, дека низ Европа многу нации се покажуваат побезбедни отколку што мислат.На пример, Германија е рангирана на 20-то место во светот во Глобалниот индекс на мир, но само на 34-то место кога станува збор за перцепцијата на нејзините граѓани.Италијанците и Британците, исто така, се чини дека ги потценуваат своите нивоа на безбедност, со разлика од 62 и 15 позиции, соодветно, помеѓу перцепцијата и проценетата реалност.Франција, од друга страна, има тенденција да се перцепира себеси како побезбедна отколку што би можела да биде – рангирана на 56-то место според сопствената перцепција, но на 74-то место според Глобалниот индекс на мир.Сепак, останува побезбедна од неколку неевропски земји, вклучувајќи ги претходно споменатите Руанда (91-ва) и Бангладеш (123-та).Шпанија се чини дека има позасновена перцепција за реалноста. Земјата е рангирана на 25-то место во Глобалниот индекс на мир и на 29-то место во табелата на Галуп за перцепција на безбедноста.

