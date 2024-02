КАДЕ Е ТЕЛОТО НА АЛЕКСЕЈ НАВАЛНИ? Се појави мистериозна снимка: Четири комбиња тргнаа на заледен пат под закрила на ноќта 

0 SHARES Сподели Твитни

Три дена по официјалната објава за смртта на рускиот опозициски лидер Алексеј Навални , неговото семејство сè уште не смее да го земе неговото тело, па дури и да го види.

Во казнената колонија, мајката на Алексеј, Људмила Навални, била информирана дека телото на нејзиниот син е пренесено во мртовечницата во Салехард, но институцијата тврди дека телото не е кај нив.

Медиазона сега објави снимка од камерата на која се гледаат четири комбиња како среде ноќ го преминуваат замрзнатото пространство на реката Об кон Салехард на заледениот пат во градот Лабјтнанга, кој е најблиску до затворот и градот Салехард, со службени возила од затворот. Се сомнева дека телото на Алексеј Навални било во едно од овие комбиња.

Весникот, кој Људмила Навални го доби во затвор, наведува дека Алексеј Навални починал на 16 февруари во 14:17 часот. Еден затвореник од колонијата изјави за Новаја газета Европа дека затворениците знаеле за смртта четири часа пред тоа. Официјалното соопштение за смртта на Навални дојде дури во 16:11 часот по локално време.

Локалната служба за итна помош соопшти дека лекарите пристигнале на колонијата во рок од седум минути и дека ја реанимирале жртвата повеќе од половина час. Неименуван работник за итна помош во Салехард, наводно, изјавил за Газета дека телото било пренесено во болница во Лабјтнанга, град на околу половина час возење од селото Харп, каде што се наоѓа колонијата.

Само во вечерните часови на 16 февруари, според изворите, телото на Наваљни било пренесено во мртовечницата на Окружната болница во Салехард.

Медиазона ги прегледа снимките од камерите во живо во близина на единствениот копнен премин помеѓу Лабитнанги и Салехард и виде конвој на ФСИН кој патува по оваа рута ноќта меѓу 16 и 17 февруари, најверојатно носејќи го телото на руска опозиционерка.

На левиот брег на реката Об се наоѓаат колонијата во Харпа, каде што се држеше Навални и најблискиот град Лабитнанги. Салехард, главниот град на автономниот округ Јамало-Ненец, се наоѓа на десниот брег. Нема мост помеѓу Лабитнанги и Салехард преку реката – летото сообраќа траект, а во зима се воспоставува премин со мраз. Без транспорт со хеликоптери, ледениот пат е единствениот пат помеѓу колонијата и мртовечницата Салехард.

На веб-страницата на локалниот интернет провајдер, Медиазона најде јавно достапни улични снимки во живо од двете страни на преминот, што треба да им помогне на локалното население да ја процени состојбата на преминот и да ги следи редиците на траектот. Достапна е и неделна архива на снимки.

Првата камера се наоѓа на страната Лабитнанги и го снима целиот пат преку реката до Салехард од далечина, додека втората е во близина на излезот од страната Салехард. Снимката од првата камера е помалку детална од втората поради оддалеченоста, а снимката од втората камера се прекинува на секои неколку минути поради дефект на камерата – постојано се рестартира и потребни се неколку секунди за повторно фокусирање. И покрај овие проблеми, Медиазона пишува дека нивните новинари успеале да пронајдат интересен момент на снимките на двете камери.

Медиазона ја прегледа снимката направена во текот на 16 февруари, почнувајќи од зори, кога Навални вообичаено беше изнесен на прошетка. Неколку минути пред полноќ на 17 февруари, за прв пат тој ден, во кадарот се појавија полициски патролни возила. Тоа беше единствен случај тој ден кога во една колона се движеа неколку возила на државната агенција.

Дел од конвојот, полициски патролни автомобили на предната и задната страна на колоната, беа сива лимузина со цивилни таблички и минибус УАЗ означен со две карактеристични зелени ленти, кои припаѓаат на ФСИН, односно на Казнено-поправната служба.

Конвојот се движеше значително побавно од другите возила на патот. Водечкото полициско возило повремено забавуваше, па дури и застануваше за да се осигура дека другите не заостануваат.

На полноќ возилата стигнале на другата страна и продолжиле кон Салехард. Медиазона не можеше да најде јавно достапни преноси во живо во градот што би можеле да ја следат нивната маршрута.

Медиазона наведува и дека ги прегледала снимките направени во претходните денови за да се утврди дали полноќниот премин на конвојот на ФСИН преку реката е необичен настан и не е рутинска процедура, но во овој период немало случаи на преминување колони на полноќ. .

На мајката и е забрането да влезе во мртовечница

Претходно се огласи портпаролката Кира Јармиш која рече дека неговата мајка и адвокатите не смеат да влезат во мртовечницата и дека вработените во мртовечницата не одговориле на прашањето дали телото на Навални е таму.

„Мајката на Алексеј и неговите адвокати пристигнаа во мртовечницата рано наутро. Не им беше дозволено да влезат. Еден од адвокатите беше буквално исфрлен“, напиша Јармиш на социјалната мрежа Икс.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are…— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

Навални отслужи 30-годишна затворска казна за основање и финансирање на екстремистичка организација и нејзините активности, а беше познат како остар критичар на Кремљ.

Пронајдете не на следниве мрежи: