КАДИРОВ НА СМРТНА ПОСТЕЛА?! Здравствената состојба на чеченскиот лидер е влошена

Здравствената состојба на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров се влошила, објавија неколку украински медиуми, меѓу кои и агенцијата Униан.

Според некои медиуми, Кадиров веќе неколку дена е недостапен, а проблемите со бубрезите и црниот дроб се влошени.

„Унијан“ објави дека шпекулациите за лошата здравствена состојба на Кадиров почнале да кружат низ неколку проруски канали „Телеграм“. Еден од тие канали го објави она што синот на Кадиров Адам го објави на социјалните мрежи. Во објавата, Адам бара од Бога да го заштити неговиот татко.

Kadyrov goes live on Instagram to stop the rumors that he’s gravely ill. The funny part is that his message seems to confirm that he doesn’t expect to live long. #Kadyrov #Chechnya #Russia pic.twitter.com/KUNv78VrXW