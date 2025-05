Казна за TikTok од Ирската Комисија за заштита на податоци

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Ирската Комисија за заштита на податоци, која ја следи регулативата во ЕУ поврзана со TikTok, изрече казна од 530 милиони евра на ByteDance поради несогласувања со GDPR стандардите. Истражувањето кое кулминираше со оваа казна започна пред неколку години и се фокусираше на начинот на кој се ракуваше со податоците на корисниците од Европската економска област и нивниот трансфер во земји надвор од неа. Главниот предмет на истрагата е преносот на податоци во Кина, но Комисијата не обвинува директно ByteDance, сопственикот на TikTok, за евентуална злоупотреба или пренос на информации до кинеските власти.

GDPR законодавството строго ги дефинира условите под кои податоците на корисниците можат да се пренесат во други држави, пред сè зависејќи од локалните закони и безбедносни регулативи. Кога заштитата на личните податоци и приватноста на корисниците е подобна со онаа во ЕУ, овие трансфери се дозволени со одредени исклучоци. Според Комисијата, ByteDance сами упатиле на неколку кинески закони кои овозможуваат пристап до податоците, но досега немаат добиено официјални барања од тамошните власти. Казната беше издадена поради тоа што ByteDance пренел податоци во Кина, но не успеал да обезбеди докази за нивната заштита на исто ниво како во ЕУ. Ова потенцијално ги изложува податоците на корисниците на пристап од кинеските власти, особено имајќи ги предвид законите за контра-шпионажа и тероризам.

За одлуката, TikTok најави дека ќе се жали, нагласувајќи дека во процесот не биле земени предвид мерките за заштита на податоците кои компанијата ги вовела во 2023 година. Оваа одлука не е изненадувачка, со оглед на широко познатите предизвици со кои TikTok се соочува поради огромната корисничка база ширум светот и неговото потекло од Кина.

