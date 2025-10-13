Какао намазот „Луј Витон“ распродаден за минута: Крем што чини колку една чанта

0 SHARES Сподели Твитни

Во комбинација од луксуз и вкус, Луј Витон создаде ексклузивен намаз од лешници и чоколадо со слаткарот Максим Фредерик, кој се распродаде за кратко време.

Оваа реномирана куќа претстави намаз од лешници и чоколадо кој, поради својот состав и престиж, брзо стана колекционерски предмет.

Намазот е направен од печени лешници од Пиемонт и какао од едно потекло, со пропорција на лешници близу 39,6 проценти и додавање на ситно сечкани парчиња лешници во текстурата. Оригиналната цена беше 35 евра за тегла од 330 грама. Покрај тоа, луксузен сет од три тегли (во различни вкусови) беше продаден за 50 евра.

Но – како што често се случува со ексклузивните производи, залихите беа многу ограничени. Теглите се распродадоа речиси веднаш откако станаа достапни во бутиците во Париз и Лондон.

Играње на секундарниот пазар

Откако исчезна од полиците, намазот стана предмет на силна побарувачка на платформите за препродажба.

На eBay, теглите се појавуваат по цени далеку над оригиналот – продавачите наведуваат цени до две илјади долари.

На пример, еден од огласите го прикажува „Луј Витон X Максим Фредерик чоколаден намаз од лешници“ – 330 грама како самостоен луксузен предмет, со цена значително повисока од почетната.

Друг оглас го прикажува како се продава за 250 долари, но дури и тоа е многу пати повеќе од вредноста во продавницата.

Луксуз, престиж и гастрономија во една тегла

Овој потег покажува како модните брендови сакаат да го прошират својот „универзум“, така што луксузот не е само облека и додатоци, туку и гастрономско искуство.

Намазот „Луј Витон-Фредерик“ не е само сладок намаз, туку статусен симбол. Потрошувачите го купуваат не само поради вкусот, туку и поради приказната, ограниченото издание и престижот на припадност на „клубот на луксуз“.

Исто така, овој пример покажува колку потрошувачите се подготвени да платат за „приказната зад производот“ денес – престижот, реткоста и ексклузивноста честопати ја заменуваат самата корисност.

