Каква риба треба да јадете ако сте во процес на слабеење?

Факт е дека за слабеење, покрај редовната физичка активност, важна е и квалитетната исхрана. Одредени видови риби можат да бидат особено корисни во овој процес.

На прво место е лососот, кој е извор на протеини и омега-3 масни киселини. Нутриционистката Лиза Р. Јанг објасни за списанието Eat This, Not That зошто лососот е корисен.

„Омега-3 се хранливи материи кои му даваат енергија на нашите тела и го одржуваат правилното функционирање на срцето, белите дробови, мозокот и имунолошкиот систем. Ова е важно за некој што се обидува да изгуби тежина, особено затоа што овие масни киселини можат да помогнат во забрзувањето на метаболизмот”, рече таа.

Јадењето туна се препорачува бидејќи содржи и големи количини на хранливи материи, вклучувајќи омега-3 масни киселини, витамин Д и селен.

„Селенот е хранлива материја која ни е потребна на нашата тироидна жлезда за оптимално функционирање. Бидејќи тироидната жлезда е задолжена за метаболизмот, неправилната работа на тироидната жлезда може да влијае на нашата способност да изгубиме тежина, така што јадењето храна богата со селен може да биде корисно. Една студија покажа дека зголемениот внес на селен резултира со намалување на телесните масти“, објасни таа.

Бакаларот е уште еден вид риба што треба да ја додадете поради витамините и минералите што ги содржи. Има малку калории и масти, и многу протеини, што го прави многу хранлив.

