Какви видови овошје треба да јадете ако имате настинка?

Студеното време носи и почести настинки, а ако се мачите со некоја, различните видови овошје, од цитруси до бобинки, можат да ви помогнат во зајакнувањето на имунитетот.

Кога нè совладува настинка, правилната исхрана може да биде силен сојузник во зајакнувањето на имунитетот и побрзото закрепнување. Особено важна улога играат овошјата богати со витамини, минерали и антиоксиданси, бидејќи тие му помагаат на телото да се бори против вирусите и да ги намали воспалителните процеси.

Цитрусните овошја се меѓу најбогатите извори на витамин Ц, кој игра клучна улога во зајакнувањето на имунитетот. Витаминот Ц им помага на белите крвни зрнца поефикасно да ги напаѓаат вирусите, а воедно делува и како антиоксиданс кој го намалува воспалението.

Затоа, пред сè се препорачуваат агруми (портокали, лимони, грејпфрут, мандарини). Топлата вода со лимон дополнително го смирува грлото и го хидрира телото.

Кивито е меѓу рекордните извори на витамин Ц, а неговото редовно консумирање помага во зајакнување на одбранбениот систем и намалување на чувството на исцрпеност.

Ананасот содржи бромелаин, ензим кој ја разредува слузта и го олеснува кашлањето. Исто така е пријатен и освежителен, па затоа многу луѓе го толерираат добро дури и кога немаат апетит.

Јаболката се нежни за желудникот и богати со растителни влакна и антиоксиданси. Тие се одличен избор кога имате губење на апетит или чувствителен желудник.

Бобинки (боровинки, малини, капини) – овие мали хранливи „бомби“ содржат висока концентрација на антиоксиданси кои му помагаат на телото да се бори против инфекции.

Со вклучување на овие овошни намирници во вашата дневна исхрана за време на настинка, телото добива дополнителна поддршка во борбата против симптомите и побрзо враќање на енергијата.

