 КАКВО ТЕЛО! Фотографиите во бикини на НАЈПОСАКУВАНАТА Спортистка на светот го рушат интернетот – Не е за оние со слабо срце! (ФОТО)

Целата планета е запознаена со нејзината вештина на патеката, но таа подеднакво блеска и на неа.

Пред неколку дена започнаа Зимските олимписки игри во Милано и Кортина, а токму на стартот, легендарната американска скијачка Линдзи Вон доживеа ужасен пад. Таа дојде на натпреварот повредена, а по неколку операции, проговори за својата состојба .

Добро е познато дека станува збор за многу привлечна спортска облека, а една таква дама ја воодушеви јавноста со своето издание во понеделник.

Станува збор за холандската натпреварувачка во брзо лизгање, Јута Лирдам, која го освои олимпиското злато во дисциплината 1.000 метри, а во таа прилика го собори и олимпискиот рекорд.

Уште еднаш, Холанѓанката покажа дека е апсолутна кралица во овој спорт, а покрај тоа што ја остави конкуренцијата далеку зад себе на патеката, Јута блеска и на неа.

На социјалните мрежи таа често објавува многу провокативни фотографии каде што можеме да ја видиме како го менува вообичаениот комбинезон во бикини, а интернетот гори поради ваквите изданија.

За да се занимава со спорт, потребни се силни нозе, но Јута има и облини и извајани стомачни мускули што ги фасцинираат нејзините обожаватели.

Повеќе од 5.600.000 луѓе ја следат на Инстаграм, а на патеката стана препознатлива по нејзиниот ајлајнер „мачкини очи“ кој не го вади дури ни за време на трките.

Освен што блеска во спорт кој е национален во нејзината земја и честопати им дава причина на своите следбеници да уживаат гледајќи го нејзиното привлечно тело, Јута е позната и по тоа што се забавува со контроверзниот инфлуенсер, Џејк Пол, кој во меѓувреме стана боксер и можеше да се види на трибините како ја бодри својата девојка. Џејк често истакнува дека Јута е „најдобрата работа што му се случила“.

Во галеријата подолу, видете зошто Јута се смета за најубава спортистка денес:

