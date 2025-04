Каков пресврт – се огласи Белата куќа, Трамп не ги откажува царините, се знае кој и зошто ја објави оваа вест!

0 SHARES Сподели Твитни

Веста која ги потресе финансиските пазари ширум светот се појави денеска кога бројни медиуми објавија дека претседателот Доналд Трамп, наводно, размислува за 90-дневна пауза на увозните царини.Оваа информација предизвика вистински хаос на Волстрит – индексот S&P 500 скокна за неверојатни 4 трилиони долари за само 20 минути!

JUST IN – White House says 90-day pause in tariffs is “fake news.”— Disclose.tv (@disclosetv) April 7, 2025

Сепак, Белата куќа набрзо излезе и ги демантираше гласините. Портпаролот јасно стави до знаење дека администрацијата на претседателот Трамп нема намера да ги укине или паузира тарифите што беа претходно воведени. Според нив, борбата за фер трговски услови продолжува со полна сила.Се поставува прашањето: кој ја објави оваа вест која предизвика толкав метеж на пазарот? Според неофицијални информации, веста дошла од кругови блиски до финансиски аналитичари кои погрешно го протолкувале сигналот од Белата куќа, надевајќи се дека ќе ги намалат трговските тензии.И додека инвеститорите се обидуваат да закрепнат од овој остар пресврт, едно е сигурно – трговските војни се далеку од завршени, а секоја нова информација ќе продолжи да ги тресе глобалните пазари.

Пронајдете не на следниве мрежи: