Како белите чорапи повторно да блеснат: Со овој трик ќе бидат како нови!

Дали ви се случува омилените бели чорапи да не може да се исперат доволно добро, па постојано да купувате нови?
Со едноставен трик може да престанете да го правите тоа и да научите како да им ја вратите белата боја на чорапите.
Решение за бели чорапи:
Измешајте 5 литри топла вода во сад со лажица сода бикарбона и сок од еден лимон. Мешавината е силна и нагризувачка, па пожелно е да носите ракавици.
Откако ќе ги измешајте состојките, оставете ги чорапите да киснат во мешавината – лимонот и содата имаат плус дезинфекциско својство.
Откако ќе се натопат добро, време е да ги исчистите највалканите делови, односно кај петите. Земете плочка сапун и тријте го местото кое сакате да го исчистите.
Ако нечистотијата е од неодамна, ќе ви биде потребно помлку време, но ако станува збор за застоена нечистотија, ќе биде потребно повеќе време.
За најдобар ефект, оставете ги чорапите во мешавината по 2-3 часа.
Потоа исплакнете ги чорапите и ставете ги во машина со останатите чорапи и облека.