Uncategorized

Како белите чорапи повторно да блеснат: Со овој трик ќе бидат како нови!

Written by Леонардо on

More in Uncategorized:

Дали ви се случува омилените бели чорапи да не може да се исперат доволно добро, па постојано да купувате нови?

Со едноставен трик може да престанете да го правите тоа и да научите како да им ја вратите белата боја на чорапите.

Решение за бели чорапи:

Измешајте 5 литри топла вода во сад со лажица сода бикарбона и сок од еден лимон. Мешавината е силна и нагризувачка, па пожелно е да носите ракавици.

Откако ќе ги измешајте состојките, оставете ги чорапите да киснат во мешавината – лимонот и содата имаат плус дезинфекциско својство.

Откако ќе се натопат добро, време е да ги исчистите највалканите делови, односно кај петите. Земете плочка сапун и тријте го местото кое сакате да го исчистите.

Ако нечистотијата е од неодамна, ќе ви биде потребно помлку време, но ако станува збор за застоена нечистотија, ќе биде потребно повеќе време.

За најдобар ефект, оставете ги чорапите во мешавината по 2-3 часа.

Потоа исплакнете ги чорапите и ставете ги во машина со останатите чорапи и облека.

Пронајдете не на следниве мрежи: