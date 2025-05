Како вие го закопчувате градникот? Правилниот начин на закопчување и облекување предизвика расправа на интернет

0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе имаат свои уникатни навики и стилови кога станува збор за облекување, од начинот на кој носат градник, маица или чорапи, до мали, но лични ритуали како што е редоследот по кој се облекуваат.

Сигурно не сте помислиле дека постои погрешен начин да се носи некоја облека.

Сепак, Жизел Брајант и Робин Диксон открија во една епизода од нивниот подкаст „Reasonably Shady“ колку се различни нивните техники на закопчување на градник, започнувајќи дебата меѓу многу жени на интернет, пишува Њујорк пост.

Имено, направена е поделба помеѓу жени кои ги закопчуваат градниците одзади и оние кои го прават тоа од напред.

„Некои жени го закопчуваат напред, потоа го свртуваат и ги ставаат рацете во ременчињата“, рече Брајант. „Така работам јас“, призна Диксон, што беше доволно за да се разгори расправија.

Џена Буш Хејгер и спортската водителка Ерин Ендрус влегоа во дебата во неодамнешната епизода од „Џена и пријателите“, застанувајќи на страната на тимот што им ги закопчува градниците одзади.

„Го закопчуваме одзади. Никогаш не сум го закопчалa напред, освен ако не е од типот што се закопчува напред“, рече Буш Хагер.

На Reddit постојат бројни теми каде што жените се прашуваат меѓусебно како „правилно“ да го облечат ова парче облека, а за овој „проблем“ се дискутира со години.

„Делумно зависи од тоа колку се широки вашите рамена и колку подвижност имате. Никогаш не би можела да најдам прслук со соодветна големина преку главата, но познавам луѓе кои можат. И не без причина, но ако постојано го истегнувате за да го ставите, дефинитивно ќе се растегне побрзо“, објасни едно лице на Reddit.

„Правилниот начин е да ги ставите рацете низ ременчињата и да го облечете, а потоа да посегнете зад себе и да ги закопчате копчињата“, објасни друг.

Заедницата на TikTok исто така се вклучи во дискусијата, обидувајќи се да го пронајде правилниот начин за закопчување на градник. Секако, членовите на генерацијата Z се приклучија на дискусијата, прашувајќи се зошто градникот воопшто треба да има жици.

@madisonanneh Why not? Bc I want your band to last!! ♬ Blue Blood – Heinz Kiessling

Креаторите на TikTok полудуваат по градници без жица, собирајќи милиони прегледи, а своите неудобни, цврсти push-up градници со жица ги фрлаат во ѓубре.

Стефани Џејд Луис од Мелбурн изјави дека откажувањето од градникот со жици е пресвртница.

„Сега дури и не знам дали воопшто носам“, рече таа.

Орли Џејкобсон, исто така, се придружи на трендот на градник без жици.

„По намалувањето на градите, бев толку уморна од носење болни градници со жица. Кога видов колку жени на мои години носат разиграни и разновидни градници „бралет“, посакав веднаш да се приклучам на трендот“, објасни таа.

Без разлика дали го закопчувате, вртите, влечете или едноставно го навлекувате, едно е сигурно: војните со градниците се далеку од завршени.

